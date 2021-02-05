Оклеветанный Навальным ветеран принимает участие в заседании по видеосвязи

На суде выяснилось, что уголовное дело о клевете в отношении Навального, оскорбившего Игната Артеменко и других участников видеоролика, посвященного голосованию по поправкам к Конституции, возбудили по заявлению самого ветерана. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил представитель прокуратуры.

Самое подлое, что после того, как сторонники Навального узнали об этом заявлении в правоохранительные органы, они не придумали ничего лучше, как вбросить слух о том, что Игнатенко никакой не ветеран вовсе.

RT удалось выяснить историю этого человека. Игнат Сергеевич Артёменко родился 28 июня 1926 года в белорусской деревне Виляховка Быховского района Могилёвской области. Там же его застала война.

По воспоминаниям ветерана, которые журналистам телеканала передали родные ветерана, радио в деревне не было. Известие о начале нацистской агрессии привезли в Виляховку комсомольцы, строившие в этом районе военные укрепления. Вскоре через деревню двинулись выходящие из окружения красноармейцы и наступающие гитлеровские части. Форсируя Днепр, советские военнослужащие часто были вынуждены оставлять на берегу оружие и боеприпасы, которые собирали местные подростки.

Игнат Сергеевич Артёменко. Фото: Из личного архива / RT

Спустя некоторое время в деревне был установлен нацистский оккупационный режим, назначены полицаи и староста. У местных жителей стали отбирать скот и продукты. В Белоруссии тем временем ширилось партизанское движение.

Его участники появились в Виляховке весной 1942 года. Партизаны попросили Игната Артёменко передать в отряд собранное в районе деревни оружие. Юноша просьбу выполнил, но вскоре его выдал гитлеровцам односельчанин. Полицаи схватили Артёменко и отвезли на допрос в комендатуру, затем отправили для дальнейших разбирательств в тюрьму. Однако по пути ему удалось сбежать и скрыться в лесу. Молодой человек поначалу прятался от нацистов и их пособников, но со временем стал наведываться в родную деревню. При этом он выполнял задания партизан, собирая информацию о перемещениях сил врага.

В 1943 году немецкие войска занялись организацией обороны на берегах Днепра. Жителей Виляховки выгнали из деревни. А Игнат Артёменко окончательно ушёл в партизанский отряд. После проверки военной контрразведкой Смерш его определили в один из взводов созданного осенью 1943-го партизанского полка.

Удостоверение инвалида Великой Отечественной войны Артёменко И.С. Фото: Из личного архива / RT

Это подтверждается записью в военном билете Игната Артёменко, в котором значится: "В партизанском отряде №810, Белорусский штаб партизанского движения, с 10.12.1943 г. по 28.02.1944 г., рядовой".

Более того Игнат Артёменко лично участвовал в ряде боевых операций. В частности, в нападении на полицейский гарнизон в Новом Быхове и засаде на гитлеровский обоз. В феврале 1944 года отряд соединился с наступающими частями Красной армии. Партизаны призывного возраста сразу поступали на службу, а тех, кому еще не было 18 лет, отправили в военкоматы по месту жительства.

"Некоторых деятелей смущает тот факт, что у Артёменко нет медали "Партизану Великой Отечественной войны". Это совершенно пустые обвинения. Они не понимают, что это была за служба? Люди жили как в аду. В сложнейших бытовых условиях, впроголодь, постоянно опасаясь атак карателей. Конечно, командирам и комиссарам зачастую было совсем не до подробного учёта. Поэтому многие партизаны остались без заслуженной награды. Тем не менее это нисколько не умаляет подвиг подростка, добровольно поднявшегося на защиту своей страны", - заявил в беседе с RT военный историк Юрий Кнутов.

Орденская книжка к ордену Великой Отечественной войны Артёменко И.С. Фото: Из личного архива / RT

По его словам, абсолютным подтверждением достоверности слов Артёменко о его партизанском прошлом служит запись в военном билете.

По словам Игната Артёменко, вернувшись в родную деревню, он помогал землякам обезвреживать оставленные нацистами мины. В конце 1944 года юношу призвали в ряды Красной армии. Из Белоруссии его направили в находившийся в Литве стрелковый полк, где он прошёл армейскую подготовку.

В феврале 1945-го он был направлен на 2-й Белорусский фронт, в 37-ю стрелковую гвардейскую дивизию. Судя по записи в военном билете, командиры оценили партизанский опыт Артёменко - определили его в войсковую разведку.

В апреле 1945 года, выполняя в составе группы разведчиков задание на берегах Одера, Артёменко попал под вражеский обстрел и получил два ранения - в позвоночник и в ногу. Его доставили сначала в медсанбат, а затем в госпиталь. Там Игната прооперировали, однако доставать осколки из позвоночника не рискнули.

Из госпиталя Игната Артёменко выписали только осенью 1945 года и направили для прохождения службы в санитарно-эпидемиологический отряд. Затем он получил назначения на военные базы по ремонту тракторов и автомобилей.

Удостоверение инженера-майора Артёменко И.С. Фото: Из личного архива / RT

Во время прохождения службы под Дрезденом Артёменко направили на офицерские курсы, после которых он получил звание младшего лейтенанта. Дальнейшую жизнь он связал со службой в военно-воздушных силах и уволился в запас в звании инженера-полковника только в 1982 году.

"Документы свидетельствуют о кристально чистой биографии Артёменко. 39 лет выслуги - это не шутки. А полученный им ещё около 30 лет назад статус инвалида Великой Отечественной войны не оставляет никаких сомнений в том, что ухудшение его здоровья было связано с последствиями ранения или болезни в годы ВОВ", - отметил историк Кнутов.

Кстати, на портале "Подвиг народа", созданном по инициативе Минобороны РФ в 2010 году, можно найти данные о полученных Игнатом Артёменко наградах. Среди них медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и Орден Отечественной войны II степени. Это лишний раз подтверждает, что Игнатенко точно был участником партизанского движения.

В настоящее время в процессе объявлен перерыв. Поскольку обвиняемый Навальный заявил о том, что якобы не знаком с материалами дела. Поэтому ему предоставили такую возможность.

На видео - показания ветерана Игната Артёменко, который он дал ранее в процессе следствия по уголовному делу о клевете.