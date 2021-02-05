Илон Маск объяснил частые проблемы с качеством у Tesla

Главный исполнительный директор Tesla Илон Маск в интервью популярному американскому автоблогеру Сэнди Манро откровенно ответил на вопросы о проблемах с качеством у электромобилей марки.

Манро напомнил о частых производственных дефектах Tesla, включая неравномерные зазоры, а также привел в пример нашумевший случай с выпуском Model 3 с перепутанными дверными картами (на одной стороне были темные, на другой - светлые). Блогер указал на нестабильность Tesla - одни автомобили сделаны плохо, другие - намного лучше. Маск ответил:

"Нам потребовалось немного времени, чтобы отладить производственный процесс, особенно во время роста темпов".

Топ-менеджер заметил, что лучше всего покупать автомобиль из первых партий или того периода, когда производство вышло на стабильный уровень, но не из тех партий, которые выпускались во время наращивания темпов. Так будет ниже риск нарваться на производственные дефекты.

"Когда производство наращивается, очень сложно одновременно достичь и количества, и качества во всех деталях... Это супер-сложная вещь", - пояснил Маск.

Он добавил, что уровень покраски своих автомобилей Tesla удалось немного повысить в декабре 2020 года.

"Одна из вещей, которая случилась во время роста производства... Краска высыхала недостаточно быстро. Конвейер двигался со слишком высоким темпом", - разоткровенничался Маск.

До того, как производственная линия ускорилась, у эмали были 1-2 дополнительные минуты на высыхание, поэтому в начале качество покрытия кузова было лучше, чем на пике производства.

В свою защиту Маск напомнил, что Tesla - первая за последние 100 лет созданная с нуля в США автомобильная компания, которая достигла массовых объемов производства.

"Единичные прототипы делать относительно просто и весело... Но достичь массового выпуска, обеспечивая надежность и конкурентную цену конечного продукта, - это запредельно сложно", - добавил промышленник.