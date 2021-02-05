Историк: Высказывания против ветеранов - осознанный, продуманный ход

"Деятельность гражданина, который возглавляет определенную группу лиц, я бы рассматривал как экстремистскую", - сказал "РГ" председатель координационного совета Общероссийского общественного движения "Клубы исторической реконструкции России" Алексей Новиков.

"Сейчас его защита придумывает нелепые отговорки, мол, я хотел сказать не то, о другом, но в его высказываниях хорошо просматривается системность. Эти высказывания против ветеранов - осознанный, продуманный ход, который заключается в том, чтобы опошлить и оскорбить память. Привить младшему поколению, что уважать и чествовать ветеранов - это глупо. Это системный ход по дестабилизации внутреннего российского сообщества. При этом он одурманивает именно несовершеннолетних ребят, которые верят интернету и не умеют проверять информацию", - заявил эксперт.