Канада на год продлила запрет на заход в свои воды круизных лайнеров

Запрет на заход круизных лайнеров в канадские воды продлен до 28 февраля 2022 года, текущий запрет истекает 28 февраля этого года. Об этом говорится в заявлении министерства транспорта страны.

"Эти меры касаются судов, которые перевозят более 100 пассажиров и членов экипажа, а также судов, которые оперируют в арктических водах Канады и могут взять на борт более 12 человек", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

В ведомстве уточнили, что такое решение принято на фоне продолжающейся пандемии нового коронавируса. Добавим, что с начала эпидемии в Канаде заразились коронавирусом более 789 тысяч человек, из них свыше 20 тысяч скончались от последствий болезни, а 721 тысяча - выздоровели.

Ранее сообщалось, что власти Канады рассматривают возможность введения обязательного карантина в отелях для возвращающихся на родину из путешествий граждан. При этом стоимость проживания они будут обязаны полностью оплачивать из собственного кармана.