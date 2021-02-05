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05.02.2021 20:10
Рубрика: Экономика

Мантуров: Россия обеспечена препаратами от COVID-19

Текст: Светлана Ментюкова
Система здравоохранения России полностью обеспечена препаратами для профилактики и лечения коронавируса, отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.
Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости
Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости

"Потребность системы здравоохранения в препаратах для профилактики и лечения коронавируса сейчас обеспечивается полностью и в стационарном, и в амбулаторном, и в аптечном сегментах. В 90% случаев речь идет именно о собственном производстве, которое позволяет закрывать потребность с запасом", - говорится в сообщении Минпромторга, со ссылкой на заявление Дениса Мантурова, сделанное в ходе рабочей поездки в Мордовию.

Фото: Пресс-служба главы Республики Мордовия
Мантуров: По антиковидной тематике промышленность нарастила объемы до 1000%

На заводе "Биохимик", который посетил министр в 2020 году, был разработан и произведен препарат от коронавирусной инфекции - "Арепливир" (международное непатентованное наименование - фавипиравир). Как сообщает ведомство, с сентября завод увеличил объем производства препарата в 10 раз, до 1 млн упаковок препарата в месяц, и планирует удвоить объемы производства.

"Запуск новой линии на "Биохимике" - это неоценимый вклад российской промышленности в борьбу с ковидом. Здесь будет осуществляться, в том числе производство антикоагулянтов, остро востребованных для лечения новой коронавирусной инфекции: эноксапарина натрия и надропарина кальция", - приводятся в сообщении слова министра.

Как ранее сообщала "РГ", по некоторым позициям антиковидной тематики российская промышленность нарастила объемы на 1000%.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Минпромторг Пандемия коронавируса COVID-19

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