Mercedes-Benz отделится от Daimler

Концерн Daimler AG приступает к масштабной реструктуризации бизнеса, в результате которой к концу 2021 года дочерняя компания Daimler Trucks будет реорганизована в открытое акционерное общество с котировкой акций на Франкфуртской фондовой бирже, а бизнес по производству и сбыту легковых автомобилей сменит вывеску с Daimler AG на Mercedes-Benz.

"[Производство коммерческих и легковых автомобилей] это разный бизнес по рынкам сбыта, технологически и финансово, - объясняет преобразование глава концерна Ола Калениус. - Компании будут управляться эффективнее будучи независимыми".

Две компании не будут связаны ни административно, ни капиталом, однако мажоритарный пакет акций Daimler Trucks распределят между акционерами Daimler AG.

Долгосрочных целей в будущем двух независимых компаний реструктуризация не изменила: Mercedes-Benz продолжит движение к достижению статуса крупнейшего в мире производителя автомобилей класса "премиум", Daimler Trucks - за лидерство в производстве коммерческих автомобилей и к нейтральному балансу выбросов углекислого газа.