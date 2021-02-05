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Рубрика: В мире

Меркель заявила о "свете в конце туннеля" в ситуации с COVID-19

Фото: Michael Kappeler / POOL / AFP Фото: Michael Kappeler / POOL / AFP
Фото: Michael Kappeler / POOL / AFP

Поворотный пункт второй волны пандемии коронавируса пройден, но ситуация все еще остается крайне напряженной. Об этом заявила в четверг в эфире телеканалов RTL и NTV канцлер ФРГ Ангела Меркель. "Я вижу слабый свет в конце туннеля, но времена очень сложные", - отметила она. По словам Меркель, мир столкнулся с тем, чего не было уже сто лет, последней была пандемия испанского гриппа.

Фото: iStock
Меркель высказалась против предоставления привилегий привившимся от COVID-19

Канцлер не ответила конкретно на вопрос, возможно ли снятие коронавирусных ограничений в Германии после 14 февраля, пишет ТАСС. Она призвала оставаться реалистами, подчеркнув, что нельзя давать фальшивых надежд. По мнению Меркель, нужно продолжать следить за ситуацией, несмотря на положительную динамику последних недель. Происходящее "требует максимальной гибкости" со стороны населения и политиков.

Меркель также заявила, что будет рада открытию парикмахерских, когда это позволит эпидемическая ситуация. Это касается и много другого, сказала она. А пока, по словам Меркель, она пользуется, "как известно, помощью ассистентки" с соблюдением всех эпидемиологических предписаний.

В Германии с 16 декабря 2020 года действует режим жесткого карантина - уже второй по счету. По последним данным, в стране зафиксировано свыше 2,2 миллиона случаев коронавируса. Скончались более 60 тысяч человек.

В мире Европа Германия Пандемия коронавируса COVID-19

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