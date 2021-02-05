За запрет на вывоз лома могут применить ответные действия

Межправительственный совет Евразийского экономического союза (ЕЭК) на сегодняшнем заседании рассмотрит подходы по совершенствованию механизмов применения в ЕАЭС специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, вопросы выполнения Республикой Казахстан и Республикой Беларусь обязательств в рамках функционирования внутреннего рынка ЕАЭС. Об этом сообщается на сайте ЕЭК.

Как уточняется в сообщении, речь идет о запрете вывоза лома и отходов черных и цветных металлов из Республики Казахстан и Республики Беларусь в государства Союза. "Члены ЕМПС будут проинформированы о механизме применения ответных мер на таможенной территории Союза в соответствии со статьей 40 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщала "РГ", в декабре 2020 года Казахстан снял ограничения на поставки металлического лома из Республики, после того, как решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 октября 2020 года ограничительные действия были признаны препятствием на внутреннем рынке ЕАЭС.

Заседание Межправсовета состоится в очном формате и продет в Алматы (Республика Казахстан). В нем примут участие главы правительств государств-членов Евразийского экономического союза, государств-наблюдателей при ЕАЭС - Молдовы, Узбекистана и Кубы.