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05.02.2021 12:39
Рубрика: Экономика

Минсельхоз направит средства от пошлин на зерно на развитие АПК

Текст: Татьяна Карабут
Действие экспортных пошлин на зерно может принести 40 млрд рублей же в 2021 году, подсчитали в Минсельхозе.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Полученные от экспортной пошлины средства будут направлены на поддержку сельского хозяйства. Минсельхоз уже внес в правительство проект постановления об этом. Аграриям компенсируют часть затрат на производство и реализацию зерна по ставке на 1 тонну реализованной продукции. Финансирование планируется распределить между регионами в зависимости от их доли в валовом производстве зерна. Но для сибирских и дальневосточных регионов будут применены повышающие коэффициенты. Уже регионы распределят эти средства по аграриям.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Минсельхоз: Дополнительных ограничений цен на продукты не планируется

"Такой механизм позволит не допустить снижения доходности аграриев и объемов производства продукции АПК вследствие применения мер таможенно-тарифного регулирования. В том числе он создаст необходимые условия для дальнейшего развития сферы переработки и отрасли животноводства", - считают в Минсельхозе.

Напомним, 4 февраля глава минэкономразвития Максим Решетников представил новый механизм "зернового демпфера". Он предполагает установление с июня 2020 года постоянно действующей плавающей пошлины на зерно. Рассчитываться она будет на основе мировых цен на зерно. Если стоимость зерна не будет превышать 200 долларов за тонну, пошлина взиматься не будет. При цене выше 200 долларов нужно будет уплатить 70% от разницы. Экспортные контракты будут регистрироваться на бирже.

На основе этих цен Минсельхоз будет рассчитывать размер пошлины. Такой же механизм будет действовать и в отношении ячменя и кукурузы, только необлагаемая часть по ним составит 185 долларов за тонну. С 1 апреля начнется регистрация контрактов, а уже со 2 июня будет впервые установлена пошлина. До 1 июня будет действовать ставка экспортной пошлины на пшеницу с 15 февраля по 1 марта в размере 25 евро за тонну, с 1 марта по 1 июня - 50 евро за тонну. На ячмень и кукурузу с 15 марта по 1 июня устанавливается пошлина в размере 10 и 25 евро соответственно. Вторая часть механизма "зернового демпфера" предполагает поддержку сельского хозяйства. Все средства в рамках пошлины должны вернутся в российское АПК, заявил Решетников.

Сейчас Минсельхоз совместно с Мосбиржей и участниками рынка разрабатывает методологию ценового индикатора, который будет использоваться при расчете экспортной пошлины. Внебиржевой ценовой индикатор планируется создать на базе FOB Новороссийск, уточнили в министерства. В ближайшее время методология будет сформирована и утверждена Банком России.

"Разработанный правительством механизм таможенно-тарифного регулирования позволит создать цивилизованные и понятные всем участникам правила на зерновом рынке. Действие экспортных пошлин обеспечит стабилизацию ценовой ситуации, при этом полученные средства будут направлены на поддержку сельхозтоваропроизводителей", - считают в Минсельхозе.

Экономика АПК Компании Сельское хозяйство Господдержка АПК

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