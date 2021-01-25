Минсельхоз: Дополнительных ограничений цен на продукты не планируется

"Производство продукции АПК в России демонстрирует устойчивый рост, что позволяет обеспечивать внутренний рынок всеми основными категориями продуктов питания и перевыполнять пороговые значения по многим показателям Доктрины продовольственной безопасности. Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке АПК как стабильную и не ожидает возникновения дефицита каких-либо видов продовольствия", - подчеркнули в Минсельхозе.

Ранее сегодня Счетная палата подвела первые итоги введения механизма сдерживания цен на сахар, подсолнечное масло и другие товары. По мнению аудиторов палаты, механизм уже начал действовать: наблюдается стабилизация либо небольшое снижение цен на отдельные продукты (хлеб, сахар). Однако в Счетной палате посчитали, что в этой ситуации "существуют риски возникновения дефицита из-за отказа крупных производителей продавать продукцию по фиксированным ценам, а также из-за возможного распространения ценового регулирования на новые товары". Окончательные выводы об эффективности принятых мер можно будет сделать по итогам первого квартала 2021 года, добавили в палате.

Напомним, для стабилизации цен на базовые продукты питания 16 декабря 2020 года были заключены соглашения между Минпромторгом, Минсельхозом, крупнейшими производителями подсолнечного масла и торговыми сетями об установлении предельных цен на эти продукты: в розничных магазинах масло не может стоить дороже 110 рублей за литр, сахар - дороже 46 рублей за кг. Соглашения будут действовать до конца первого квартала 2021 года. Кроме того, с 15 февраля 2021 года будет введена экспортная пошлина на пшеницу в размере 25 евро за тонну продукции, а с 1 марта до 30 июня планируется ее увеличение до 50 евро за тонну. Введены (или повышены) также пошлины на масличные. А для производителей муки и хлеба предусмотрена частичная компенсация затрат на приобретение зерна и муки соответственно. Это позволит стабилизировать цены на конечную продукцию.

Между тем, на прошлой неделе обеспокоенность Минсельхоза вызвал рост цен на другую продукцию - в частности, макароны, яйца и картофель. Ведомство призвало региональные власти провести переговоры с производителями этих продуктов с тем, чтобы не допустить необоснованного скачкообразного роста цен. Если он продолжится, в качестве исключительной меры Минсельхоз допустил введение ограничений и по этим продуктам.