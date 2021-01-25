Минсельхоз: Дополнительных ограничений цен на продукты не планируется

Новости

В Москве арестовали 30 участников несанкционированной акции 19:45
Певиц Алену Апину и Беретту назвали угрозой нацбезопасности Украины 19:33
В Москве арестован соучастник двойного убийства на свадьбе 19:14
Президенты России и Мексики обсудили поставки "Спутник V" 19:12
Стало известно, кто исполнит главную роль в приквеле "Ведьмака" 19:05
Си Цзиньпин предупредил об угрозе новой "холодной войны" 18:58
Во Владимире завели уголовное дело против мужчины, распылившего газ в сотрудника полиции 18:51
Россиянам разрешат ввозить в страну не более трех букетов цветов 18:30
Путин примет участие в открытии развязки в Химках 18:28
Захарова: Москва озабочена блокировкой страниц российских официальных лиц в соцсетях 18:04
Библиотека иностранной литературы показала фильм "Защитники наследия" 17:55
Госдума 26 января обсудит гаражную амнистию 17:44
В Госдуме проанализируют ситуацию с вовлечением детей в митинги 17:37
Путин выступит на форуме в Давосе 27 января 17:36
Названы самые популярные ж/д станции в столичном регионе 17:31
Володин призвал доверять президенту, а не фейкам о дворцах 17:28
Путин назвал интересной идею создания технопарков при вузах 17:19
В столице круглосуточно удаляют скопления воды на улицах 17:17
В Стамбуле вооруженный ножом мужчина ранил трех россиян 16:56
Крупнейшие музеи Москвы приняли в выходные почти 20 тысяч человек 16:42
В Индии за распространение слухов о вакцинации грозит уголовное наказание 16:42
"Фиорентина" предоставила Кокорину личного ассистента 16:21
Фальков: В ближайшее время вузы смогут вернуться к очному формату учебы 16:20
СМИ: На лыжника Большунова написали заявление в финскую полицию 16:19
Вход в Главный штаб Эрмитажа сделали бесплатным для студентов 16:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
25.01.2021 18:24
Рубрика: Экономика

Минсельхоз: Дополнительных ограничений цен на продукты не планируется

Текст: Татьяна Карабут
Дополнительных мер по ограничению цен на продукты питания в настоящий момент в Минсельхозе не прорабатывается, сообщили в ведомстве. Там полагают, что для выравнивания ценовой ситуации достаточно того комплекса мероприятий, которые уже предприняло правительство.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

"Производство продукции АПК в России демонстрирует устойчивый рост, что позволяет обеспечивать внутренний рынок всеми основными категориями продуктов питания и перевыполнять пороговые значения по многим показателям Доктрины продовольственной безопасности. Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке АПК как стабильную и не ожидает возникновения дефицита каких-либо видов продовольствия", - подчеркнули в Минсельхозе.

Фото: iStock
Эксперты увидели предпосылки к снижению цен на молоко, мясо и овощи

Ранее сегодня Счетная палата подвела первые итоги введения механизма сдерживания цен на сахар, подсолнечное масло и другие товары. По мнению аудиторов палаты, механизм уже начал действовать: наблюдается стабилизация либо небольшое снижение цен на отдельные продукты (хлеб, сахар). Однако в Счетной палате посчитали, что в этой ситуации "существуют риски возникновения дефицита из-за отказа крупных производителей продавать продукцию по фиксированным ценам, а также из-за возможного распространения ценового регулирования на новые товары". Окончательные выводы об эффективности принятых мер можно будет сделать по итогам первого квартала 2021 года, добавили в палате.

Фото: iStock
В Нижегородской области заморозят цены на яйца

Напомним, для стабилизации цен на базовые продукты питания 16 декабря 2020 года были заключены соглашения между Минпромторгом, Минсельхозом, крупнейшими производителями подсолнечного масла и торговыми сетями об установлении предельных цен на эти продукты: в розничных магазинах масло не может стоить дороже 110 рублей за литр, сахар - дороже 46 рублей за кг. Соглашения будут действовать до конца первого квартала 2021 года. Кроме того, с 15 февраля 2021 года будет введена экспортная пошлина на пшеницу в размере 25 евро за тонну продукции, а с 1 марта до 30 июня планируется ее увеличение до 50 евро за тонну. Введены (или повышены) также пошлины на масличные. А для производителей муки и хлеба предусмотрена частичная компенсация затрат на приобретение зерна и муки соответственно. Это позволит стабилизировать цены на конечную продукцию.

Между тем, на прошлой неделе обеспокоенность Минсельхоза вызвал рост цен на другую продукцию - в частности, макароны, яйца и картофель. Ведомство призвало региональные власти провести переговоры с производителями этих продуктов с тем, чтобы не допустить необоснованного скачкообразного роста цен. Если он продолжится, в качестве исключительной меры Минсельхоз допустил введение ограничений и по этим продуктам.

Картофель "экономкласса" может появиться в магазинах России
Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Цены на продукты

Главное сегодня

Минсельхоз: Дополнительных ограничений цен на продукты не планируется
Кабмин предусмотрел более 130 мероприятий в рамках Десятилетия детства
Фальков: В ближайшее время вузы смогут вернуться к очному формату учебы
Захарова: Москва озабочена блокировкой страниц российских официальных лиц в соцсетях
Инфекционист рассказал, когда можно будет снять ограничения по COVID-19
Можно ли заработать на облигациях федерального займа
Когда в России не останется обманутых дольщиков