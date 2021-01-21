Минсельхоз попросил регионы сдерживать цены на макароны, яйца и картофель

На заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации в АПК 20 января были рассмотрены вопросы ценообразования на базовые продукты питания. На нем было отмечено, что рост цен на отдельные категории продовольственных товаров требует повышенного внимания и контроля со стороны регионов, рассказали в Минсельхозе.

Ведомство рекомендовало региональным представителям провести с производителями переговоры о сдерживании цен на продукцию, в том числе макаронные изделия, яйца и картофель, с тем, чтобы не допустить их необоснованного скачкообразного повышения, сообщили в ведомстве. Сейчас министерство не видит оснований для этого и считает, что предпринятых правительством мер достаточно для стабилизации цен.

В Минсельхозе напомнили, что для защиты внутреннего рынка и стабилизации цен правительство приняло решение о введении пошлин на экспорт масличных и зерновых. По оценке министерства, их действие позволит обеспечить отечественные предприятия животноводства и переработки доступным сырьем и кормами, и не допустить скачкообразного роста цен на конечную продукцию. Сейчас прорабатывается вопрос о направлении средств, полученных государством от введения пошлины на экспорт зерна, на поддержку предприятий растениеводства.

Кроме того, новые меры поддержки хлебопекарной и мукомольной промышленности позволят возместить часть затрат переработчиков и дополнительно снизить цены на готовую продукцию, в том числе макаронные изделия. Средства до мукомолы и хлебопеки должны получить уже в феврале 2021 года.

По информации "Коммерсанта", на том же заседании обсуждалась возможность подписания соглашения по предельно допустимым ценам на макароны и зерно по аналогии с теми, что были установлены на подсолнечное масло и сахар. По словам замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут, которые приводит издание, цены на макароны выросли на 8% с 11 по 17 января. И если рост продолжится, придется зафиксировать цены и на эти продукты, сказала замминистра. Также вызывает беспокойство ведомства рост цен на яйца - у производителей он составил 30%. Но пока в магазинах они на столько не выросли.

Напомним, 16 декабря 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие торговые сети и производители подсолнечного масла и сахара подписали соглашения об установлении предельных цен на эти продукты. По ним предельные цены на масло в 95 рублей в опте и 110 рублей за литр в рознице, на сахар - 36 рублей в опте и 46 рублей за кг соответственно. Соглашение действует с 20 декабря 2020 года по 1 апреля 2021 года.