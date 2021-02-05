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Названа причина смерти 52-летнего актера из "Бригады" Альшанского

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    05.02.2021, 16:02
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Причиной смерти 52-летнего российского актера театра, кино и ТВ Виталия Альшанского мог стать инфаркт.

Об этом каналу 360 рассказала тетя покойного, актриса Элеонора Шашкова, та самая "жена Штирлица" из "17 мгновений весны".

Напомним, что это именно она обнаружила тело племянника, приехав к нему домой после того, как артист перестал отвечать на телефонные звонки.

"Предполагают инфаркт, но еще будут разбираться, будет вскрытие", - сказала Шашкова. "Она добавила: "Вызвала полицию, потому что он два дня не выходил на связь. Когда дверь взломали, он лежал лицом к стене".

Виталий Альшанский родился в 1968-м году в Новочеркасске. Окончил режиссерский факультет ВТУ имени Щукина. Служил в Театре Ролана Быкова и Театре имени Пушкина. На экранах - с нулевых: "Бригада", "Бумер", сиквел "Мама, не горюй!", "Счастливы вместе", "Черная молния", "Мент в законе", "Учитель в законе", "Кухня", "Полицейский с Рублевки".

Как режиссер снимал шоу "Молодежки" и "Доярки из Хацапетовки".

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