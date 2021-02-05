Ольга Амельченкова: Высказывания Навального - это предательство памяти предков

"Оскорбление ветерана - это не просто случайность, это последовательная политика по глумлению над нашей памятью и историей", - такое мнение в беседе с корреспондентом "РГ" высказала Ольга Амельченкова, председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

По ее словам, можно вспомнить "Бессмертный полк - онлайн", когда те, кто поддерживает Навального, загружали вместо героев фотографии нацистов.

"Разве это не осквернение памяти? Это предательство памяти предков", - считает Амельченкова.