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05.02.2021 14:53
Рубрика: Общество

Ольга Амельченкова: Высказывания Навального - это предательство памяти предков

Текст: Владимир Баршев

"Оскорбление ветерана - это не просто случайность, это последовательная политика по глумлению над нашей памятью и историей", - такое мнение в беседе с корреспондентом "РГ" высказала Ольга Амельченкова, председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

По ее словам, можно вспомнить "Бессмертный полк - онлайн", когда те, кто поддерживает Навального, загружали вместо героев фотографии нацистов.

"Разве это не осквернение памяти? Это предательство памяти предков", - считает Амельченкова.

Прокурор зачитала обвинительное заключение по делу о клевете Навального в адрес ветерана
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