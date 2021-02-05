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05.02.2021 01:27
Рубрика: Общество

Переболевшие коронавирусом перечислили странные симптомы заболевания

О странных симптомах коронавируса, которые появились во время болезни, рассказали пациенты. Среди них - опухание и воспаление языка, бугорки и пятна на нем, а также отек рта, пишет Daily Express.

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С такими проявлениями во время болезни столкнулась четверть из 666 опрошенных испанскими учеными людей. При этом взрослые пациенты с пневмонией жаловались также на жжение в ладонях и ступнях, но врачи не стали учитывать этот симптом как универсальный индикатор при диагностике коронавируса, пишет РИА Новости.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов отмечал, что COVID-19 поражает наиболее уязвимые места в организме человека. Следствием болезни может стать парестезия - то есть нарушение чувствительности, которое включает ощущения "ползания мурашек", покалывания, жжения. После болезни человек также может столкнуться и с поражением слуха - слышать ложные звуки или испытать ослабление слуха, добавил специалист.

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