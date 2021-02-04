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Рубрика: Общество

Иммунолог рассказал об осложнениях при коронавирусе

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Коронавирус поражает наиболее уязвимые места в организме человека, в том числе мозг. Как следствие, осложнением может стать повреждение зрения и слуха, рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Фото: iStock
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"Следствием перенесения коронавирусной инфекции может стать парестезия - то есть нарушение чувствительности, которое включает ощущения "ползания мурашек", покалывания, жжения. После болезни человек может столкнуться и с поражением слуха - слышать ложные звуки или испытать ослабление слуха", - приводит пояснения эксперта ТАСС.

По словам Жемчугова, чаще всего среди осложнений врачи наблюдают, что у пациентов образуются рубцы в легких. Специалист отметил необходимость реабилитации после перенесенной инфекции. Лечение - это не только таблетки и уколы. Чтобы быстрее выздороветь нужны также дыхательная гимнастика и физиотерапия.

Ранее эксперты пояснили, что реабилитационные мероприятия актуальны и при бессимптомном течении болезни, поскольку у таких людей остаются последствия уменьшения наполнения крови кислородом, появляется снижение толерантности к нагрузкам, серьезная мышечная слабость. Всем перенесшим коронавирус рекомендуется до четырех-шести недель интенсивно заниматься восстановлением. Не ждать и наблюдать за развитием событий, а серьезно заниматься здоровьем на основании рекомендации специалистов, отметила главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России, профессор Галина Иванова.

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