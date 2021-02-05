По платным дорогам "Автодора" в 2020 году проехало 140 млн автомобилей

В 2020 году по платным участкам дорог госкомпании "Автодор" приехало 139,9 миллиона автомобилей, сообщили в госкомпании. По сравнению с 2019 годом интенсивность движения на платных участках выросла на 5,6 процента.

В апреле-июне 2020 года был зафиксирован спад интенсивности движения из-за ограничительных мер в связи с эпидемиологической ситуацией. Она снизилась на треть относительно показателей аналогичного периода 2019 года, отметили в "Автодоре".

Затем трафик рекордно вырос в августе и сентябре 2020 года. Причиной тому стала отмена ограничений, которая совпала с сезоном отпусков. По сравнению с предыдущим годом интенсивность движения в эти два месяца выросла на 14%. Например, в августе 2020 года по дорогам было совершено более 22 миллионов проездов.

В октябре-декабре прошлого года количество поездок на легковых автомобилях снизилось из-за того, что в ряде регионов ухудшилась эпидемиологическая ситуация, и часть граждан перешла на удаленный режим работы.

Безусловным лидером по интенсивности движения, как и несколько лет подряд, в 2020 году стала трасса М-4 "Дон". По ней проехало более 111 млн транспортных средств. По М-3 "Украина" - более 10 млн.

На М-11 "Нева" по самому востребованному маршруту от 208 километра в Тверской области до 684 километра в Петербурге проехали более 8,8 млн раз, то есть 19,5% от общего числа проездов. Короткий маршрут с 668 по 684 километр был популярен у жителей Ленинградской области и Санкт-Петербурга (15,7% от общего числа проездов 2020 года),

На Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) буквально за полтора месяца прошлого года зафиксировано более 600 тысяч проездов, уточнили в "Автодоре".