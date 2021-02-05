По всей стране проходит флешмоб в поддержку президента России

Новости

Опубликован календарь игр сборной РФ по хоккею на чемпионате мира 21:59
Кокорин попал в заявку "Фиорентины" на матч с "Интером" 21:51
Ушёл из жизни актёр Кристофер Пламмер 21:22
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Ливане 21:19
МЧС передало экстренное предупреждение о морозах в Москве 21:10
Минсельхоз распределил квоту на вывоз зерна до нового урожая 21:02
Число вакцинированных в мире превысило количество заразившихся коронавирусом 20:42
По итогам незаконных акций в спецприемники направлены 972 человека 20:24
Telegram стал самым популярным в мире неигровым приложением 20:19
Мантуров: Россия обеспечена препаратами от COVID-19 20:10
ФК "Тамбов" подал иск о банкротстве 20:08
В Госдуме назвали истеричной идею о моратории для "Северного потока-2" 20:05
Меркель отреагировала на угрозы США по "Северному потоку-2" 20:02
Индекс Московской биржи снова продемонстрировал рост 19:51
В США обыватель ранил полицейских и забаррикадировался в доме 19:30
В Москве с мест для инвалидов эвакуировали 15 тысяч машин 18:51
Мать найденного мертвым актера Шаляпина заявила, что его могли убить 18:42
ГИБДД РФ: Число погибших на дорогах в прошлом году сократилось на 5% 18:38
Россия высылает трех дипломатов за участие в незаконных акциях 18:08
Москва переживет самые холодные дни зимы 18:08
"Пропавший" Михаил Ефремов нашелся: его этапируют в Москву 18:05
В центре Пскова под старинной церковью нашли два древних склепа 18:05
Александр Цекало снимет сериал по американскому бестселлеру 17:34
Граждане смогут за 30 секунд проверить себя в списках невыездных 17:32
В Москве воспитатель частного детсада напала на ребенка 17:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
05.02.2021 21:36
Рубрика: Власть

По всей стране проходит флешмоб в поддержку президента России

Текст: Наталья Граф
Заводчане, волонтеры, спортсмены, сотрудники крупных предприятий и просто неравнодушные граждане записывают видеообращения к Владимиру Путину со словами благодарности и хэштегом #ПутинНашПрезидент.
Фото: Евгения Иванченко/ youtube.com Фото: Евгения Иванченко/ youtube.com
Фото: Евгения Иванченко/ youtube.com

Акция началась неделю назад на Урале.

Первыми видеоклип в поддержку президента записали сотрудники екатеринбургского предприятия "Сима-ленд". Теперь к ним присоединяются жители Сибири, Кавказа, Подмосковья, Центральной России и других регионов.

Уральская компания поддержала президента флешмобом

Текст: Василий Лопырев (Екатеринбург)
Сотрудники екатеринбургской компании "Сима-Ленд" устроили у офиса предприятия небольшое шествие с российскими флагами, а затем своими фигурами составили надпись "Путин - наш президент!".

Акция прошла под песню "Давай, Россия!", была снята квадрокоптером и размещена в Сети.

Это не первое публичное проявление поддержки президента со стороны огромного оптово-розничного предприятия, торгующего товарами народного потребления, где трудятся около 11 тысяч человек. Примерно неделю назад в Сети появилось видео, снятое в офисе компании. Сотрудники станцевали под песни Наргиз "Нас бьют, мы летаем" и Олега Газманова "Вперед, Россия". А потом скандировали: "Путин - наш президент, Владимир Владимирович, мы с вами".

Видео: На Алтае рабочие записали клип в поддержку президента

Текст: Наталья Граф (Барнаул)
Сотрудники Барнаульского завода, одного из крупнейших в стране производителей автоформованных термостойких изделий, записали видеоклип в поддержку президента России Владимира Путина.

Заводчане в униформе стоят у станков и маршируют по цеху с российскими флагами.

Фото: youtube.com
Видео: Работники крупной уральской компании станцевали в поддержку президента РФ

"Так было в России с далеких времен: чем выше давление - тем крепче бетон", - поют рабочие.

Видеоролик опубликован на официальной странице предприятия в социальных сетях.

- Целый завод поучаствовал во флешмобе #ПутинНашПрезидент в поддержку Владимира Путина. На Барнаульском заводе АТИ, на реальном производстве - в цехе БТК - сняли патриотический клип в поддержку национальной политики Владимира Владимировича, - пишут работники предприятия. - Это наша страна, наша гражданская позиция и наш выбор.

- Считаю, что такая акция очень актуальна, чтобы напомнить людям, сколько всего позитивного и созидательного происходит в нашей стране, - пояснил генеральный директор предприятия Артем Шамков в Facebook. - Например, наш цех БТК построен в рамках программы импортозамещения. И это лишь малая часть той модернизации и освоения новых видов продукции, которая происходит на нашем заводе и тысячах предприятий по всей России.

Справка "РГ"

"Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий" - одно из ведущих предприятий в своей отрасли в России и СНГ, способное самостоятельно обеспечивать все этапы производства, включая разработку и выпуск принципиально новых изделий.

Завод выпускает фрикционные изделия, а также широкий ассортимент уплотнительных, прокладочных и термостойких материалов для машиностроительной, автомобильной, вагоностроительной, нефтегазовой, нефтехимической, металлургической, энергетической и горнодобывающей отраслей народного хозяйства.

Грузовики "КАМАЗ-мастер" нарисовали на снегу "Putin Team"

Текст: Сергей Кирсанов (Казань)
Пилоты гоночной команды "КАМАЗ-мастер" нарисовали грузовиками на снегу надпись "Putin team" в поддержку одноименного общественного движения.

Видео, на котором запечатлен процесс, опубликовал на своей странице в Instagram президент Татарстана Рустам Минниханов.

В минутном ролике три грузовика на огромной скорости двигаются по заснеженному полю по маршруту, соответствующему начертанию букв. 18-кратные победители ралли-рейда "Дакар" управляют машинами так же, как и во время гонок. Завершается видео словами: "Курс верный", а на экране появляется надпись: "Мы с вами".

Всего за несколько часов публикация получила почти 60 тысяч просмотров и несколько сотен комментариев.

Власть Позиция Общество СМИ и соцсети РГ-Видео

Главное сегодня

Россия высылает трех дипломатов за участие в незаконных акциях
Лавров дал оценку возможным санкциям Евросоюза
Песков назвал агрессивной риторику Байдена
Боррель ожидает регистрации в ЕС вакцины "Спутник V"
Михаила Ефремова этапировали в Москву из колонии под Белгородом
Минтруд направил в аппарат кабмина предложения об индексации пенсий
Долги по зарплате предприятий-банкротов стали выдавать через нотариуса