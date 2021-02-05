По всей стране проходит флешмоб в поддержку президента России

Заводчане, волонтеры, спортсмены, сотрудники крупных предприятий и просто неравнодушные граждане записывают видеообращения к Владимиру Путину со словами благодарности и хэштегом #ПутинНашПрезидент.

Фото: Евгения Иванченко/ youtube.com