По всей стране проходит флешмоб в поддержку президента России

Акция началась неделю назад на Урале.
Первыми видеоклип в поддержку президента записали сотрудники екатеринбургского предприятия "Сима-ленд". Теперь к ним присоединяются жители Сибири, Кавказа, Подмосковья, Центральной России и других регионов.
Видео: На Алтае рабочие записали клип в поддержку президента
Заводчане в униформе стоят у станков и маршируют по цеху с российскими флагами.
"Так было в России с далеких времен: чем выше давление - тем крепче бетон", - поют рабочие.
Видеоролик опубликован на официальной странице предприятия в социальных сетях.
- Целый завод поучаствовал во флешмобе #ПутинНашПрезидент в поддержку Владимира Путина. На Барнаульском заводе АТИ, на реальном производстве - в цехе БТК - сняли патриотический клип в поддержку национальной политики Владимира Владимировича, - пишут работники предприятия. - Это наша страна, наша гражданская позиция и наш выбор.
- Считаю, что такая акция очень актуальна, чтобы напомнить людям, сколько всего позитивного и созидательного происходит в нашей стране, - пояснил генеральный директор предприятия Артем Шамков в Facebook. - Например, наш цех БТК построен в рамках программы импортозамещения. И это лишь малая часть той модернизации и освоения новых видов продукции, которая происходит на нашем заводе и тысячах предприятий по всей России.
Справка "РГ"
"Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий" - одно из ведущих предприятий в своей отрасли в России и СНГ, способное самостоятельно обеспечивать все этапы производства, включая разработку и выпуск принципиально новых изделий.
Завод выпускает фрикционные изделия, а также широкий ассортимент уплотнительных, прокладочных и термостойких материалов для машиностроительной, автомобильной, вагоностроительной, нефтегазовой, нефтехимической, металлургической, энергетической и горнодобывающей отраслей народного хозяйства.
Грузовики "КАМАЗ-мастер" нарисовали на снегу "Putin Team"
Видео, на котором запечатлен процесс, опубликовал на своей странице в Instagram президент Татарстана Рустам Минниханов.
В минутном ролике три грузовика на огромной скорости двигаются по заснеженному полю по маршруту, соответствующему начертанию букв. 18-кратные победители ралли-рейда "Дакар" управляют машинами так же, как и во время гонок. Завершается видео словами: "Курс верный", а на экране появляется надпись: "Мы с вами".
Всего за несколько часов публикация получила почти 60 тысяч просмотров и несколько сотен комментариев.
Уральская компания поддержала президента флешмобом
Акция прошла под песню "Давай, Россия!", была снята квадрокоптером и размещена в Сети.
Это не первое публичное проявление поддержки президента со стороны огромного оптово-розничного предприятия, торгующего товарами народного потребления, где трудятся около 11 тысяч человек. Примерно неделю назад в Сети появилось видео, снятое в офисе компании. Сотрудники станцевали под песни Наргиз "Нас бьют, мы летаем" и Олега Газманова "Вперед, Россия". А потом скандировали: "Путин - наш президент, Владимир Владимирович, мы с вами".