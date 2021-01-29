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29.01.2021 14:50
Рубрика: Экономика

Видео: Работники крупной уральской компании станцевали в поддержку президента РФ

Текст: Анна Ласточкина (Екатеринбург)

В соцсетях появилось видео, снятое в офисе компании "Сима-ленд" в Екатеринбурге. На нем несколько тысяч сотрудников прошлись и станцевали в офисе под песни Наргиз "Нас бьют, мы летаем" и Олега Газманова "Вперед, Россия". А потом скандировали: "Путин - наш президент, Владимир Владимирович, мы с вами".

Отметим, что все сотрудники для этого надели маски.

Кстати, работники компании известны на Урале своей креативностью, например у них прошел онлайн-корпоратив, на котором в пустом зале в сопровождении только видеооператоров, музыкантов и мониторов с видеосвязью со слушателями, выступил Вадим Самойлов.

Владелец компании Андрей Симановский - известный благотворитель. Летом 2019 года он на собственные средства провел ремонт в родной 106 школе - учебное заведение в рабочем районе превратилось в дворец. В начале пандемии бизнесмен профинансировал несколько грузовых рейса со средствами индивидуальной защиты.

В августе 2020 вместе с другими меценатами Игорем Алтушкиным и Андреем Козициным он подарил 30 машин скорой помощи стоимостью 134 миллиона рублей.

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