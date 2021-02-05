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05.02.2021 07:24
Рубрика: В мире

Президент Мексики сообщил об отрицательном тесте на коронавирус

Фото: Mexican Presidency / AFP Фото: Mexican Presidency / AFP
Фото: Mexican Presidency / AFP

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, заболевший COVID-19, сдал новый анализ на коронавирус, результат которого оказался отрицательным. Об этом политик заявил в видеообращении, опубликованном накануне вечером в Twitter.

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"Мне очень приятно сообщить вам, что мне сегодня утром сделали тест на антиген, и его результат оказался отрицательным", - цитирует ТАСС президента. Он отметил также, что уже чувствую себя хорошо, и выразил уверенность, что выздоравливает.

Напомним, о своем заражении коронавирусом 67-летний Лопес Обрадор сообщил в воскресенье 24 января. Он пообещал также следить за руководством страной из Национального дворца. По словам членов правительства Мексики, у президента были легкие симптомы заболевания, и он быстро пошел на поправку.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика Пандемия коронавируса COVID-19

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