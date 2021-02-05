Прокурор зачитала обвинительное заключение по делу о клевете Навального в адрес ветерана

Сразу после часового перерыва в Бабушкинском суде, который понадобился Навальному и его адвокатам для ознакомления с материалами дела, прокурор Екатерина Фролова зачитала обвинительное заключение.

По ее словам, Навальный допустил клевету в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко, который выразил свою гражданскую позицию в видеоролике в поддержку изменений в Конституцию России. Гособвинитель, поддерживавшая представление ФСИН по Навальному в Мосгорсуде, перечислила оскорбления, которые допустил Навальный в адрес ветерана и других людей, снявшихся в ролике. Среди оскорблений, допущенных Навальным, были такие недопустимые фразы, как "позор страны", "предатели", "люди без совести" и другие оскорбительные эпитеты.

На вопрос судьи, признает ли Навальный свою вину, тот ответил, что не признает. И вообще он якобы не знал до прихода полиции о существовании ветерана Игната Артеменко, которого он назвал в суде "дедом".



