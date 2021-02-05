ФК "Тамбов" подал иск о банкротстве

Клуб российской футбольной Премьер-лиги (РПЛ) "Тамбов" подал иск о банкротстве. Как сообщается на официальном сайте арбитражного суда Тамбовской области, сумма исковых требований - 322 449 677, 52 рубля.

Не секрет, что у "Тамбова" серьезные финансовые проблемы, многомесячные долги по зарплате превышают 150 миллионов рублей. До сих пор обсуждается вопрос о снятии команды с чемпионата, однако на неделе президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что клубу будет оказана финансовая помощь.

На зимнюю паузу "Тамбов" ушел последним в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 13 очков. Первый официальный матч в новом году команда должна провести уже 21 февраля - в 1/8 финала Кубка России ей предстоит встретиться с московским "Локомотивом".