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05.02.2021 20:08
Рубрика: Спорт

ФК "Тамбов" подал иск о банкротстве

Текст: Артур Нанян

Клуб российской футбольной Премьер-лиги (РПЛ) "Тамбов" подал иск о банкротстве. Как сообщается на официальном сайте арбитражного суда Тамбовской области, сумма исковых требований - 322 449 677, 52 рубля.

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Не секрет, что у "Тамбова" серьезные финансовые проблемы, многомесячные долги по зарплате превышают 150 миллионов рублей. До сих пор обсуждается вопрос о снятии команды с чемпионата, однако на неделе президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что клубу будет оказана финансовая помощь.

На зимнюю паузу "Тамбов" ушел последним в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 13 очков. Первый официальный матч в новом году команда должна провести уже 21 февраля - в 1/8 финала Кубка России ей предстоит встретиться с московским "Локомотивом".

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