Russpass подготовил туристические предложения к юбилею "Золотого кольца России"

В 2021 году популярному маршруту "Золотое кольцо России" исполнилось 50 лет. Цифровой туристический сервис RUSSPASS подготовил специальный проект для путешественников, собрав более 30 туров, самостоятельных маршрутов и идей для поездок. Об этом "РГ" сообщили в комитете по туризму Москвы.

Как напомнили в пресс-службе, первый автобус с туристами отправился по маршруту Золотого кольца полвека назад - в 1971 году.

К юбилейной дате сервис RUSSPASS подготовил специальный проект "Мое Золотое кольцо". Здесь представлено 22 тура по Костроме, Ярославлю, Угличу, Ростову Великому, Суздалю и Переславлю-Залесскому, пять авторских маршрутов по Ярославлю, Суздалю, Иваново, а также четыре сценария автопутешествий, которые позволят спланировать поездку продолжительностью от одного до трех дней. Их рекомендуют тем, кто привык организовывать путешествие самостоятельно. Так, например, маршрут "Незабываемый день в Ярославле" состоит из четырех объектов, но в план можно добавить посещение Ярославского музея-заповедника или другую достопримечательность.

К юбилею туристического маршрута подготовили интересные материалы о Золотом кольце. Подборки опубликованы в онлайн-журнале на RUSSPASS. О том, какие достопримечательности стоит посетить, где отдохнуть после экскурсий, какие сувениры привезти, - рассказано в чек-листе "Золотое кольцо России": 8 главных городов". Путешественники могут найти малоизвестные места, которые вдохновят на новые путешествия по Золотому кольцу, а также узнать интересные факты о городах популярного маршрута.

Напомним, что при планировании путешествия обращайте внимание на ограничения регионов, связанные с распространением коронавирусной инфекции.