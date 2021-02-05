В московском метро запустят поезд со словом "Спасибо!". Адресовано оно врачам - главным героям 2020 года. Об этом сообщает telegram-канал департамента транспорта Москвы.

По данным дептранса, это слово на разных языках мира появится на тематическом поезде мосметро в честь главных героев 2020 года - медиков. На портале "Активный гражданин" за этот дизайн проголосовали больше 65 тыс. человек (37,36%).

Как отмечают в дептрансе, поезд начнет курсировать по Кольцевой линии в конце февраля или начале марта.