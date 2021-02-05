На Чукотке из-за циклона авиарейсы отложены до 8 февраля

В главной воздушной гавани Чукотки - международном аэропорту Анадыря имени Ю. С. Рытхэу большинство рейсов отложены до понедельника, как следует из онлайн-табло авиаузла.

"Из Москвы сегодня ожидается только рейс авиакомпании "ЮТэйр", он вылетел из Внукова", - уточнили в справочной аэропорта.

С 29 января из-за плохих метеоусловий в Анадыре задержаны 15 рейсов, в том числе в Петропавловск-Камчатский, Владивосток и Хабаровск.

Напомним, на Чукотке уже неделю бушует циклон с ураганным ветром, метелью. По прогнозам метеорологов, с 5 февраля влияние циклона на погоду автономного округа будет постепенно ослабевать.