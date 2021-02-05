В Якутии заподозрили сговор при строительстве небезопасного жилья

В Якутии возбуждено уголовное дело по факту строительства в городе Томмоте Алданского района жилого дома, не отвечающего требованиям безопасности.

Жители дома сообщили о том, что температура в квартирах опускается до минус 11 градусов. В стенах образуются трещины, приходится постоянно пользоваться электрическими обогревательными приборами.

"В ходе проведенной по данному факту процессуальной проверки следователи установили, что данный дом был построен в рамках реализации муниципальной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017" по заключенному муниципальному контракту между МО "г. Томмот" и АО "АК "Железные дороги Якутии" и введен в эксплуатацию", - сообщила в пятницу старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Надежда Дворецкая.

Она подчеркнула, что необходимые документы о соответствии объекта требованиям градостроительного законодательства не были направлены в органы государственного жилищного надзора. Своевременное обследование жилого дома с целью установления соответствия строительным нормам не было проведено.

Лишь после заселения, когда стали поступать неоднократные жалобы людей на некачественное строительство, в ходе комиссионных обследований жилого дома был выявлен ряд дефектов.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 238 УК РФ - выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, если они совершены группой лиц по предварительному сговору.

Надежда Дворецкая отметила, что в рамках расследования устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.