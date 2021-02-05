Нижегородский суд приговорил россиянина к 9 годам за госизмену

Российский гражданин Алексей Валуев, обвиняемый в государственной измене, приговорен к 9 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на год. Такое решение вынес Нижегородский областной суд.

Как уточнили "РГ" в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, приговор в законную силу пока не вступил.

Напомним, россиянин был арестован в октябре прошлого года по подозрению в госизмене решением Лефортовского суда Москвы. Поскольку материалы дела проходили под грифом "секретно", процесс шел в закрытом режиме.