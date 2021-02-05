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05.02.2021 19:30
Рубрика: Спорт

Представлен логотип Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады в Казани

Текст: Светлана Ментюкова
На первом заседании Оргкомитета по проведению Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года в Казани, прошедшем в режиме видеоконференции обсудили вопросы обеспечения безопасности, визуальный образ и логотип соревнований. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко, под чьим председательством состоялось мероприятие.
Фото: <a href="https://sokazan2022.com/rus" rel="nofollow" target="_blank">sokazan2022.com</a> Фото: <a href="https://sokazan2022.com/rus" rel="nofollow" target="_blank">sokazan2022.com</a>
Фото: sokazan2022.com

"Нашей стране предоставлено право проведения таких уникальных спортивных соревнований. Это подтверждает открытость России и нашу готовность к созданию необходимых условий для всесторонней поддержки людей с особенностями развития, как на спортивных аренах, так и в повседневной жизни. Такие люди уже победители и мир должен это увидеть, поэтому большое значение мы придаем информационному сопровождению", - сообщил вице-премьер, слова которого приводятся в сообщении.

Фото: Getty Images
Ольга Слуцкер: Общество готово принять людей с особенностями развития

Участники оргкомитета обсудили ход подготовки к Играм, в том числе вопросы обеспечения безопасности, визуальный образ и логотип соревнований. Кроме этого, была рассмотрена Концепция наследия Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года, вопросы организации новых возможностей для адаптации в обществе людей с особенностями развития.

Логотип Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады и анонс его презентации представила президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер. Презентация визуального символа Игр состоится в формате проекционного шоу на стенах Казанского Кремля.

"В нашей стране насчитывается 128 тысяч лиц с интеллектуальными нарушениями, занимающихся физической культурой, для которых ежегодно по программе Специальной Олимпиады проводится более 4,9 тыс. физкультурных мероприятий муниципального, регионального и всероссийского уровней. В настоящее время действуют региональные отделения в 62 регионах России", - отметила в своем выступлении замминистра спорта Марина Томилова.

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады 2022 года пройдут в Казани с 22 по 28 января. В Играх ожидается участие 3023 членов делегаций (атлетов, юнифайд-партнеров, тренеров и официальных лиц) из 107 стран. Программа Игр включает в себя семь видов спорта: горнолыжный, лыжные гонки, фигурное катание, сноубординг, бег на снегоступах, конькобежный спорт (шорт-трек), флорбол.

С 3 по 8 февраля в Казани проходит Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по зимним видам спорта.

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