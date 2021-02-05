В Казани откроют университетский детсад для аутистов

В Казани летом планируют открыть детский сад для аутистов. Он будет работать в составе Казанского федерального университета.

Об этом на встрече с журналистами сообщил ректор КФУ Ильшат Гафуров. Он уточнил, что учреждение должно было распахнуть двери еще в прошлом году, но пришлось взять паузу из-за пандемии коронавируса.

Напомним, ранее в интервью "РГ Ильшат Гафуров рассказал, что детсад станет станет базовой площадкой обучения будущих педагогов и повышения их квалификации.

- Основная задача - создать центр, который генерировал бы лучшие в России практики в сфере дошкольного образования. Особый акцент - на работу с дошкольниками, у которых обнаружено расстройство аутического спектра. Задачей педагогов, психологов и медиков станет обеспечение социализации детей, развитие их речи, адекватного восприятия и взаимодействия с окружающими, - сказал ректор.

Коллектив сотрудников для детсада уже сформирован. В настоящий момент специалисты КФУ создают базу данных детей с аутизмом. Ильшат Гафуров подчеркнул, расстройства этого спектра отличаются между собой, а потом здесь важен индивидуальный подход к каждому ребенку.