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05.02.2021 11:28

При финансовой поддержке АО "Транснефть - Западная Сибирь" в гимназии №2 Мариинска модернизирован кабинет информатики

 При поддержке АО "Транснефть - Западная Сибирь" в муниципальном автономном нетиповом образовательном учреждении г. Мариинска "Гимназия №2" завершены работы по ремонту и оснащению оборудованием кабинета информатики.

На проведение работ предприятие выделило благотворительное финансирование в объёме 1 млн рублей. В кабинете информатики были выполнены ремонтные работы, приобретена современная мебель, обучающие стенды, создано единое концептуальное учебное пространство.

В новом кабинете информатики будут проводиться уроки в рамках обязательной школьной программы, а также внеурочные занятия для изучающих предмет углубленно. Посещать занятия в обновленном классе будут около трехсот гимназистов.

В ходе торжественной церемонии открытия учебного класса информатики к ученикам и преподавателям гимназии по телемосту обратился генеральный директор АО "Транснефть - Западная Сибирь" Олег Чепурной. Он пожелал школьникам успешной учебы и рассказал о том, какие специалисты востребованы в отрасли трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. Кроме того, Олег Чепурной и директор гимназии Ольга Кукшеева обсудили планы развития профориентационных проектов, в том числе, участие гимназистов в научно-технических конференциях молодежи АО "Транснефть - Западная Сибирь".

Глава Мариинского муниципального района Александр Кривцов поблагодарил АО "Транснефть - Западная Сибирь" за поддержку муниципального образования и общественных социальных инициатив.

Сотрудничество гимназии с АО "Транснефть - Западная Сибирь" началось в 2019 году, когда в рамках реализации Корпоративной благотворительной программы развития школьного образования ПАО "Транснефть" здесь были открыты современные учебные классы научно-естественного цикла и полностью обновлена их лабораторная база. Всего за два года предприятие направило на реализацию проектов по развитию образовательного процесса в гимназии более 8 млн рублей.

Содействие развитию школьного образования и компетенций учеников - одно из важнейших направлений кадровой и социальной политики предприятия. При этом предприятие делает ставку на сотрудничество с учебными заведениями в долгосрочной перспективе с возможностью оценки результатов взаимодействия.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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