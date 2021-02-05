В Омске задержали курьера с 10 кг героина

УФСБ России по Омской области ликвидировало крупный межрегиональный канал наркотрафика, по которому перемещали героин с территории Сибири в регионы европейской части России.

Силовики задержали на трассе Омск-Тюмень межрегионального курьера крупного интернет-магазина по продаже наркотических средств. В личном автомобиле 32-летнего жителя Краснодарского края при досмотре было обнаружено более 10 килограммов героина. На черном рынке стоимость такого товара оценивается в 25-30 миллионов рублей.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ - "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере", - сообщает УФСБ России по Омской области.

По решению суда наркокурьер арестован и находится под стражей. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.