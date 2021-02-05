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05.02.2021 11:57
Рубрика: Происшествия

В Омске задержали курьера с 10 кг героина

Текст: Наталья Граф (Омск)

УФСБ России по Омской области ликвидировало крупный межрегиональный канал наркотрафика, по которому перемещали героин с территории Сибири в регионы европейской части России.

Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Республике Крым
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Силовики задержали на трассе Омск-Тюмень межрегионального курьера крупного интернет-магазина по продаже наркотических средств. В личном автомобиле 32-летнего жителя Краснодарского края при досмотре было обнаружено более 10 килограммов героина. На черном рынке стоимость такого товара оценивается в 25-30 миллионов рублей.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ - "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере", - сообщает УФСБ России по Омской области.

По решению суда наркокурьер арестован и находится под стражей. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск Борьба с наркотиками

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