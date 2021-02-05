Мужчина, потерявший дочь в авиакатастрофе над Синаем, отсудил 2 млн рублей

Житель Петербурга, потерявший дочь при крушении самолета А-321 в небе над Синаем, взыскал со страховой компании и авиаперевозчика 2 миллиона рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Стороны заключили мировое соглашение. Перевозчик и страховая компания согласились выплатить мужчине заявленную сумму без разбирательств.

Также отцу погибшей девушки выплатят 40 тысяч рублей судебных расходов.

Напомним, самолет А-321, вылетевший из египетского курорта Шарм-эль-Шэйх в Петербург, разбился 31 октября 2015 года. На борту находилось 224 человека. Все они погибли.

Решение Петродворцового районного суда в некотором роде типовое. Родственники погибших получали компенсации как по закону об обязательном страховании ответственности, так и посредством мировых соглашений в районных судах.