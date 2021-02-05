В Петербурге активизировались сайты-двойники театров

Комитет по культуре Петербурга предупредил горожан об активизации сайтов-двойников театров.

В ведомстве отмечают, что для борьбы с деятелями, которые продают несуществующие билеты в культурные учреждения, в городе создан специальный реестр театров и концертных организаций.

Проблема сайтов-двойников обострилась в последние годы, когда люди все чаще стали приобретать билеты в театр через интернет. Тогда же стали появляться мошеннические сайты, они либо продавали билеты с колоссальной наценкой, либо билеты и вовсе были поддельными. Выяснялось это, когда люди уже приходили в театр и их не пропускали.

Заявление в правоохранительные органы из-за активности сайтов-двойников в свое время подавал даже Мариинский театр.

Для учреждений культуры распространение таких ресурсов стало настоящей бедой. Сейчас уголовное дело в отношении одного из владельцев сети сайтов-двойников расследует Главное следственное управление СК России.