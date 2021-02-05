В Феодосии возбудили дело после драки со стрельбой в поликлинике

В Феодосии возбуждено уголовное дело после драки со стрельбой в местной поликлинике, которую устроили пришедшие на прием к врачу пациенты. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- Отдел дознания ОМВД России по Феодосии возбудил уголовное дело по части 1 статьи 112 Уголовного кодекса РФ по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью, - уточнили в МВД. - Вместе с тем, квалификация может быть изменена, поскольку нет окончательного заключения судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, конфликт, переросший в драку со стрельбой, произошел из-за того, что два посетителя в возрасте 40 и 46 лет поспорили из-за места в очереди к врачу. Сперва 40-летний феодосиец ударил своего оппонента - работника местной администрации - по лицу и сломал ему нижнюю челюсть. Выяснение отношений продолжилось на улице, где пострадавший чиновник достал травматический пистолет и выстрелил в обидчика, повредив ему мягкие ткани.

Участники драки отказались от госпитализации, но вот за причинение вреда здоровью друг друга им придется ответить согласно нормам Уголовного кодекса РФ.