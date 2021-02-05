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05.02.2021 21:04
Рубрика: Власть

Уральская компания поддержала президента флешмобом

Текст: Василий Лопырев (Екатеринбург)
Сотрудники екатеринбургской компании "Сима-Ленд" устроили у офиса предприятия небольшое шествие с российскими флагами, а затем своими фигурами составили надпись "Путин - наш президент!".

Акция прошла под песню "Давай, Россия!", была снята квадрокоптером и размещена в Сети.

Это не первое публичное проявление поддержки президента со стороны огромного оптово-розничного предприятия, торгующего товарами народного потребления, где трудятся около 11 тысяч человек. Примерно неделю назад в Сети появилось видео, снятое в офисе компании. Сотрудники станцевали под песни Наргиз "Нас бьют, мы летаем" и Олега Газманова "Вперед, Россия". А потом скандировали: "Путин - наш президент, Владимир Владимирович, мы с вами".

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