Уральская компания поддержала президента флешмобом

Сотрудники екатеринбургской компании "Сима-Ленд" устроили у офиса предприятия небольшое шествие с российскими флагами, а затем своими фигурами составили надпись "Путин - наш президент!".

Акция прошла под песню "Давай, Россия!", была снята квадрокоптером и размещена в Сети.

Это не первое публичное проявление поддержки президента со стороны огромного оптово-розничного предприятия, торгующего товарами народного потребления, где трудятся около 11 тысяч человек. Примерно неделю назад в Сети появилось видео, снятое в офисе компании. Сотрудники станцевали под песни Наргиз "Нас бьют, мы летаем" и Олега Газманова "Вперед, Россия". А потом скандировали: "Путин - наш президент, Владимир Владимирович, мы с вами".