В Югре учителей задержали после инцидента с тонущим в бассейне ребенком

В Сургуте решают вопрос о мере пресечения школьным преподавателям физкультуры. Во время их урока в бассейне третьеклассник захлебнулся, после чего попал в реанимацию.

Расследование установило, что 3 февраля с 15 до 16:35 педагоги не приняли надлежащих мер к сохранению жизни и здоровья учеников во время урока, в результате чего и произошел несчастный случай, сообщает пресс-служба СКР по ХМАО.

Возбуждены уголовные дела о халатности (часть 2 статья 293 УК РФ) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ). Расследование продолжается.