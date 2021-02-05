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05.02.2021 08:27
Рубрика: Спорт

Российский вратарь Крицюк обратился к болельщикам после столкновения с Нану

Текст: Максим Домчев
Российский вратарь футбольного клуба "Белененсеш" Станислав Крицюк записал обращение после столкновения с игроком "Порту" Нану, которого увезли с поля на машине "Скорой помощи".
Фото: REUTERS/PEDRO NUNES Фото: REUTERS/PEDRO NUNES
Фото: REUTERS/PEDRO NUNES

Столкновение бывшего голкипера "Краснодара" Крицюка и Напну произошло на 87-й минуте встречи. Россиянин пытался сыграть на выходе и врезался в соперника. В результате Нану потерял сознание и матч был остановлен на 10 минут.

Фото: AFP/Ronny HARTMANN
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Прямо к воротам "Белененсеша" выехала машина "скорой помощи", которая оказывала помощь игроку "Порту". Он был госпитализирован. Медики диагностировали у Нану сотрясение мозга, каких-либо серьезных травм удалось избежать. Впрочем, на Крицюка все равно обрушился шквал критики. В итоге он в Instagram рассказал о произошедшем.

"Первое и самое главное: я надеюсь, что с Нану все будет хорошо, что он поправится, будет полностью здоров и снова в скором времени выйдет на поле! Я буду молиться за Нану и за его семью, чтобы все с ним было хорошо. Второе: так как я сейчас получаю много оскорблений в свой адрес через интернет, хочу объяснить эпизод. Я шел на перехват, и мы с Нану, плюс защитник двигались к мячу. Я кричал, что играю, если бы защитник оставил мяч, то я был бы первым на мяче и выбил его кулаками. (На повторе хорошо видно, что мои кулаки прямо за ногой Бруно, а также где мои руки и когда и с какой стороны идет столкновение). И Нану врезался бы в меня, и фол был бы в нашу сторону (решение судьи и VAR не назначать пенальти подтверждает мои слова). На видео это видно. Еще раз (для этого ставлю повтор), в Нану я не влетал руками или кулаками, как иногда может показаться на фото или с определенных ракурсов. Нану влетел в меня сбоку, и мы ударились головами. Соответственно в моих действиях не было злого умысла, просто игровой момент. И я бы мог оказаться на месте Нану, но мне чуть больше повезло", - написал россиянин.

Крицюк еще раз отметил, что в произошедшем никто не виноват. Он пожелал Нану здоровья.

Матч "Белененсеш" - "Порту" завершился вничью - 0:0, а Крицюк был признан лучшим игроком встречи.

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