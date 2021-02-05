Росстат назвал продукты, которые ускорили инфляцию в январе

Рост потребительских цен на повышенном относительно среднероссийского уровне - на 0,8% и более - зафиксирован в 22 субъектах РФ, максимальным (1,2%) он был в Дагестане. Снижение цен отмечено в Амурской области (на 0,1%). В Москве цены за месяц выросли на 0,9%, в Санкт-Петербурге - на 0,7%.

Ускорение инфляции вызвано опережающим ростом цен на продовольствие (на 1%) на фоне резкого ускорения роста мировых цен. В январе продолжалось быстрое подорожание плодоовощной продукции (рост составил 4,8%): помидоров (14,6%), винограда (13%), моркови (8,2%), картофеля (7,1%), бананов (6,5%), огурцов (6%), репчатого лука (5,3%). Вместе с тем цены на апельсины и лимоны снизились на 7,3% и 3,7% соответственно.

Что касается продуктов, цены на которые заморожены до апреля, то сахар-песок подешевел на 1,6%, подсолнечное масло подорожало на 0,1%.

Повышение цен на легковые автомобили (машины российской сборки подорожали в январе на 2,2%) выступило основным фактором ускорения роста цен на непродовольственные товары (на 0,5%).

В сфере услуг основной вклад в рост цен (на 0,4%) внесла традиционная индексация регулируемых тарифов, в первую очередь на транспорте. В январе среди услуг пассажирского транспорта более всего выросли цены на проезд в метро - на 5,5%, проезд в троллейбусе - на 4,7%, трамвае - на 4,4%, пригородном поезде - на 3,7%, городском автобусе - на 2,4%. В то же время снизились цены на проезд в поездах дальнего следования - на 10,7%, авиаперелет экономклассом - на 3,3%.

Как ранее сообщала "РГ", годовая инфляция достигнет локального пика в феврале, после чего начнет замедляться, считают аналитики Департамента исследований и прогнозирования Банка России.