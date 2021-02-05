Суд арестовал обвиняемого в поджоге машины Росгвардии на незаконной акции

Таганский районный суд Москвы санкционировал арест обвиняемого в поджоге автомобиля Росгвардии на несанкционированной акции 31 января в центре Москвы. "Избрать в отношении Василенко Сергея Алексеевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 28 суток, то есть до 31 марта", - сообщила в пятницу пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук. Таким образом, было удовлетворено ходатайство следствия об аресте фигуранта.

Ранее 26-летнему мужчине было предъявлено обвинение по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Наказание по ней предусматривает принудительные работы на срок до 5 лет либо лишение свободы на тот же срок.

По версии следствия, 31 января во время проведения несогласованной акции в центре столицы обвиняемый поджег колесо служебного автомобиля Росгвардии. Пожар в Вознесенском переулке был незамедлительно локализован и потушен. Пострадавших не было.

В Росгвардии в день инцидента заявили, что пожар не носил криминального характера. Пресс-служба ведомства озвучила версию о технической неисправности. В МЧС позднее причиной возгорания назвали короткое замыкание. Однако позже была обнаружена видеозапись, на которой видно, как неизвестный на тот момент мужчина подкладывает что-то под колесо минивэна. После чего автомобиль вспыхнул.