Новости

Байден объявил о приостановке вывода американских военных из Германии 06:52
Johnson&Johnson подала заявку на применение своей вакцины в США 06:52
Украина обратилась к Беларуси за помощью из-за аварий на ТЭС 05:58
В конгрессе наказали предложившую вынести импичмент Байдену конгрессвумен 05:40
Десятки водителей были заблокированы из-за снегопадов в Японии 05:32
Пентагон проведет обзор присутствия военных США по всему миру 05:06
Американские медики назвали причины повторного заболевания COVID-19 04:42
Названы сроки вакцинации от COVID-19 для переболевших в первую волну 04:36
За неделю 33 иностранных самолета провели разведку у границ России 03:48
Бразильский штамм коронавируса обнаружили в Перу 03:21
В Центробанке предупредили о новом виде мошенничества с выплатами 03:16
Парламент Турции рассмотрит закон о тюремном сроке за издевательство над животными 02:48
Канада на год продлила запрет на заход в свои воды круизных лайнеров 02:44
Меркель заявила о "свете в конце туннеля" в ситуации с COVID-19 02:36
В Британии предупредили о введении обязательного карантина в гостиницах 02:24
Bloomberg: Отправка Нацгвардии в Вашингтон стоила властям 480 млн долларов 02:05
В шотландской больнице неизвестный ранил медсестру 01:56
Россия готова пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу 01:39
Переболевшие коронавирусом перечислили странные симптомы заболевания 01:27
Игрок "Порту" госпитализирован после столкновения с Крицюком 01:21
Аномальные холода задержатся в центре Европейской России 00:46
Загитова и Медведева назвали сильнейшие качества друг друга 00:45
Трамп не планирует выступать на процессе по его импичменту 00:38
США увеличат квоту приема беженцев до 125 тысяч человек 00:22
Определились полуфиналисты клубного чемпионата мира по футболу 04.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
05.02.2021 05:58
Рубрика: В мире

Украина обратилась к Беларуси за помощью из-за аварий на ТЭС

Украина обратилась к Беларуси с просьбой об экстренных поставках электричества из-за аварий, произошедших на двух электростанциях.

В Госдуме оценили намерение Украины выйти из единой с РФ энергосистемы

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал "Беларусь 1". Помощь понадобилась после того, как в начале февраля произошло отключение энергоблоков на Кураховской и Запорожской ТЭС. Проблему не удалось решить внутренними ресурсами.

Накануне сообщалось, что авария на Запорожской ТЭС оставила без электроэнергии два города - Энергодар и Днепрорудное, а также ряд соседних населенных пунктов. Местные жители в соцсетях сообщили о перебоях с водоснабжением и отоплением.

В мире экс-СССР Украина В мире экс-СССР Беларусь

Главное сегодня

Путин наградил красноярских пожарных посмертно
В Центробанке предупредили о новом виде мошенничества с выплатами
Названы сроки вакцинации от COVID-19 для переболевших в первую волну
В России создают противотанковый комплекс, уничтожающий беспилотники
Ограничения из-за COVID-19 в Москве могут снять к маю
Бывшим чиновникам из команды Трампа пророчат сложности с трудоустройством
Корреспонденты "РГ" попробовали школьные завтраки в разных странах мира