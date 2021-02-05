Украина обратилась к Беларуси за помощью из-за аварий на ТЭС

Украина обратилась к Беларуси с просьбой об экстренных поставках электричества из-за аварий, произошедших на двух электростанциях.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал "Беларусь 1". Помощь понадобилась после того, как в начале февраля произошло отключение энергоблоков на Кураховской и Запорожской ТЭС. Проблему не удалось решить внутренними ресурсами.

Накануне сообщалось, что авария на Запорожской ТЭС оставила без электроэнергии два города - Энергодар и Днепрорудное, а также ряд соседних населенных пунктов. Местные жители в соцсетях сообщили о перебоях с водоснабжением и отоплением.