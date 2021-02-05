В Британии предупредили о введении обязательного карантина в гостиницах

Обязательный карантин в гостиницах Великобритании для пассажиров, прибывающих из стран с повышенным риском завоза новых и потенциально более опасных генетических вариантов коронавируса, начнет действовать 15 февраля. Об этом сообщила BBC.

Гостиницы должны быть готовы предоставлять ежедневно размещение для более чем тысячи человек, а распространяться эта схема будет на отели, расположенные вблизи лондонских аэропортов Хитроу, Гатвик, Сити, а также воздушных гаваней Бирмингема, Бристоля, Манчестера, Эдинбурга, Глазго и Абердина, пишет ТАСС.

По данным вещательной корпорации, стоимость обязательного десятидневного карантина в гостинице ляжет на самих постояльцев, которым также придется оплачивать трехразовое питание в своих номерах. Ранее МВД страны объявило о том, что провести карантин в гостиницах придется лишь тем, кто прибывает в страну из 33 государств, включенных в группу "повышенного риска". В список вошли Объединенные Арабские Эмираты, Португалия, ЮАР и ряд других стран Южной и Центральной Африки, Аргентина, Бразилия, Перу, Чили, а также иные государства Латинской Америки.

Прибывающие из всех остальных стран также обязаны провести десяит дней на карантине, но могут делать это дома. Официально точная дата вступления новых правил в силу не называлась.