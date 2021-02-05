В Центробанке предупредили о новом виде мошенничества с выплатами

Мошенники придумали новую уловку для обмана россиян. Теперь они от имени Банка России предлагают получить выплату, которая якобы направлена на поддержку в период пандемии коронавируса.

Злоумышленники размещают в соцсетях рекламу, в которой говорится о том, что гражданам России положена единоразовая материальная поддержка. Пользователям предлагают перейти на некий сайт с символикой Банка России, где опубликован лже-документ о данной выплате. Для получения денег (от одной до пяти тысяч рублей на каждого члена семьи) необходимо заполнить форму с полной информацией о своей банковской карте, включая CVC-код.

В пресс-службе Банка России заявили РИА Новости, что Центробанк не выплачивает деньги гражданам. Подчеркивается, что данный сайт является мошенническим. Сейчас принимаются меры для его блокировки.