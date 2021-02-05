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05.02.2021 03:16
Рубрика: Экономика

В Центробанке предупредили о новом виде мошенничества с выплатами

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Мошенники придумали новую уловку для обмана россиян. Теперь они от имени Банка России предлагают получить выплату, которая якобы направлена на поддержку в период пандемии коронавируса.

Фото: iStock
Роспотребнадзор предупредил об уловках мошенников на фоне пандемии COVID-19

Злоумышленники размещают в соцсетях рекламу, в которой говорится о том, что гражданам России положена единоразовая материальная поддержка. Пользователям предлагают перейти на некий сайт с символикой Банка России, где опубликован лже-документ о данной выплате. Для получения денег (от одной до пяти тысяч рублей на каждого члена семьи) необходимо заполнить форму с полной информацией о своей банковской карте, включая CVC-код.

В пресс-службе Банка России заявили РИА Новости, что Центробанк не выплачивает деньги гражданам. Подчеркивается, что данный сайт является мошенническим. Сейчас принимаются меры для его блокировки.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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