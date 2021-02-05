В конгрессе наказали предложившую вынести импичмент Байдену конгрессвумен

Палата представителей конгресса США проголосовала в четверг за дисциплинарные меры против конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Политик известна своими одиозными высказываниями, а также тем, что предложила вынести импичмент президенту Джо Байдену.

За лишение республиканки Грин постов в двух парламентских комитетах выступил 230 членов палаты представителей, против были 199 человек. Почти все проголосовавшие "за" были демократами. Лишь 11 республиканцев высказались за то, чтобы наказать Грин, пишет РИА Новости.

Напомним, Грин пообещала представить статьи импичмента 21 января - на следующий день после инаугурации Байдена. Женщина обвинила демократа в "готовности к злоупотреблениям и к подкупу". Громкое заявление она сделала "от лица американского народа" и партии, чьи голоса "были проигнорированы".