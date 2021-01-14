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14.01.2021 12:41
Рубрика: В мире

Конгрессвумен пообещала внести статьи для импичмента Байдену

Текст: Марина Алешина

Однопартийцы уходящего президента-республиканца Дональда Трампа, которому Палата представителей конгресса США вынесла импичмент по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам, пообещали, в свою очередь, инициировать процедуру импичмента в отношении демократа Джо Байдена. Об этом написала у себя в Twitter, недоступном теперь Трампу, недавно избранная в нижнюю палату конгресса Марджори Тейлор Грин.

Фото: AFP/Brendan Smialowski
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Политик пообещала представить статьи импичмента 21 января, то есть прямо на следующий день после инаугурации Байдена. Грин обвинила демократа в "готовности к злоупотреблениям и к подкупу со стороны иностранных правительств и концернов" - среди них конгрессвумен назвала "китайские и украинские энергетические компании". По ее словам, "75 миллионов американцев устали от бездействия". Громкое заявление она сделала "от лица американского народа" и партии, чьи голоса "были проигнорированы".

Напомним, 6 января сторонники Трампа, призвавшего оспорить результаты президентских выборов, ворвались в Капитолий. В ходе беспорядков пять человек погибли, после чего демократы в Конгрессе призвали отстранить пока еще действующего хозяина Белого дома. Судя по всему, сенат будет голосовать по импичменту Дональду Трампу уже после вступления в должность его соперника.

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