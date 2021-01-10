Почти миллион человек из числа сторонников Трампа собрались в Вашингтоне 6 января, чтобы заявить о своих правах на смену политического режима, которые содержатся в каноническом тексте Декларации о независимости. Соблюдения этих прав американские политики десятилетиями требуют от всего мира, но вдруг оказалось, что не считают их пригодными для собственной страны. Сотни тысяч людей пришли к Капитолию в качестве последней надежды на справедливость, после того, как судебная система США отказалась взять на себя роль независимого арбитра при оценке спорных результатов голосования на президентских выборах. А Конгресс, в свою очередь, закрыл глаза на протестные настроения в обществе, не пожелав создавать независимую комиссию по проверке качества голосования в спорных штатах.

Кто и почему повел разъяренную, доведенную до отчаяния игнорированием ее прав толпу на штурм Капитолия, по-прежнему не ясно. Многие эксперты считают, что это была намеренная провокация со стороны противников Трампа, чтобы скомпрометировать его электорат и в перспективе добиться импичмента. Однако куда более разрушительной для глубинных устоев американского общества выглядит реакция на вторжение народных масс в здание Конгресса (что по американским законам разрешено даже без предъявления удостоверения личности) со стороны самого Байдена. Пришедших в Конгресс выразить несогласие с итогами выборов жителей США он объявил "толпой мятежников, бунтовщиков, внутренних террористов". А вовсе не мирными участниками протестов, как Белый дом традиционно объясняет подобные события в других странах. Тем самым Байден заранее оправдал и совершенное в Конгрессе убийство. Напомню, что полицейский хладнокровно убил безоружную 35-летнюю Эшли Бэббит, ветерана ВВС, отдавшую службе в армии 14 лет. Стрелявший в нее офицер отправлен в административный отпуск. Причем саму женщину, чья биография выглядит настоящим воплощением "американской мечты", сторонники Байдена сегодня готовы распять только за то, что она придерживалась иных, чем они, взглядов.

Назвав пришедших к Конгрессу сторонников Трампа террористами, Байден развязал руки ФБР и многочисленным стукачам, которым спецслужбы уже пообещали щедрое вознаграждение за опознание участников "нападения на Капитолий". К процессу идентификации немедленно подключились "Твиттер" и "Фейсбук". Итогом новой охоты на ведьм стали увольнения и аресты сторонников Трампа - от рабочих до профессоров независимо от их реального участия в противозаконных действиях. Как написал в этой связи влиятельный консервативный журнал The American Spectator, "в отличие от бунтовщиков движения "Жизни черных имеют значение" и "Антифа", которые жгут, грабят и убивают безнаказанно, любой связанный с протестующими в поддержку Трампа будет найден, осужден и проведет годы в тюрьме".

Сегодня демонстративно линчуя Трампа (спикер нижней палаты Нэнси Пелоси уже поручила готовиться к импичменту действующего президента США. - От ред.), Байден и его команда предупреждают недовольных - им закроют рты всеми доступными средствами. А через подконтрольную прессу и соцсети американцам продолжат рисовать совсем другую, киношную, "розовопонную" Америку во главе с отцом нации Байденом, который речами и реформами, на бумаге и с телеэкранов будет объединять страну и сеять демократические ценности при якобы полном отсутствии несогласных.

Государственный переворот, как называют сторонники Байдена захват Конгресса, совершенный приверженцами Трампа, провалился. Но восторжествовала ли демократия? А может все происходившее в ночь с 6 на 7 января на Капитолии не более чем характерные отголоски куда более глобального по геополитическим меркам процесса - саморазрушения Америки, о чем в последние годы говорят политологи. И сегодня мы воочию наблюдаем стирание некогда незыблемых устоев великой державы, которая так боится растерять свое величие, что ради этого готова стрелять в своих граждан и наказывать санкциями союзников.

Слишком наивно объяснять происходившее вокруг Капитолия с точки зрения только острого политического противостояния двух старейших партий США в непримиримой схватке за Белый дом. Потому что никогда ранее в новейшей американской истории такие конфликты не приводили к штурму Конгресса сторонниками одной из политической сил, в ходе которого погибли люди.

Сегодня, когда на неформальном социально-политическом договоре между властью и населением США поставлена отчетливая печать "Более недействителен", забыть о ней, тем более стереть происходящие события из памяти нынешнего и будущих американских поколений уже невозможно. Как точно отметил глава Комитета Совета Федерации Константин Косачев, теперь в Америке любая проигравшая на выборах сторона будет априори считать свое поражение юридически ничтожным, результаты голосования подтасованными, а себя вправе не признавать итоги плебисцита. Насколько далеко заведет американцев такой правовой нигилизм, в сочетании с неуемной демократической риторикой, нам еще предстоит наблюдать. За непрозрачными президентскими выборами наблюдал весь мир, как, впрочем, впоследствии наблюдал за тем, как призванные следить за чистотой голосования американские структуры демонстративно делали все, чтобы скрыть подтасовки, по формальным признакам отказывались расследовать собранные сторонниками Трампа факты нарушений. Непрозрачные выборы без твердо утвержденных правил уничтожили у значительной части жителей США веру в справедливость, в то, что их голос что-то значит при определении будущего страны. И если с клановой структурой сильно постаревших элит, раз за разом выдвигающих своего кандидата в президенты, американцы еще могли смириться, то с лишением их даже формального права на выбор многие не согласились. Захват Конгресса демонстрантами стал следствием губительной политики раздора и недоверия, которую целенаправленно проводили эти вцепившиеся во власть престарелые политические кланы, добившиеся раскола США, в надежде, что смогут его использовать в собственных интересах.

Под знаменами движения "Жизни черных имеют значение" американцев заставляли пересматривать историю своей страны, требовали от них покаяния и стыда за то, что совершали во имя величия Америки их предки. Происходило колоссальное по масштабам, страшное в своей безнаказанности шельмование тех, кто продолжал считать, что значение имеют не только жизни черных, но также жизни белых, латиносов и иных этносов, населяющих США. И я не удивлюсь, если совсем скоро все забудут об американцах, погибших во время протестов у Конгресса, потому что за них в современной Америке некому заступиться. С точки зрения сторонников Демократической партии, эти люди оказались на "неправильной стороне истории", а потому не заслуживают сочувствия.

Но разве собравшиеся у Конгресса американцы случайно приехали-пришли в Вашингтон? Разве не из Белого дома звучали призывы не признавать итоги выборов и не позволить конгрессменам их утвердить? Сегодня об этом в окружении Трампа не хотят вспоминать, напирая на то, что действующий президент всегда выступал исключительно за мирные формы протеста.

События вокруг Конгресса не оставили безучастными европейских политиков. Они с нескрываемым ужасом наблюдали за происходящим в Новом Свете. На их глазах государство, которое учило весь мир, какие выборы следует считать демократичными, а какие - не следует признавать, оказалось не в состоянии обеспечить честное, прозрачное голосование в собственной стране. Насколько теперь, после всего произошедшего, кажутся лицемерными поучения Вашингтона, звучавшие в адрес Ирана, Сирии или Беларуси, с требованием мирно договариваться с политическими оппонентами, не мешать их протестной активности, соблюдать права человека. Разгон протрамповских демонстрантов и гибель людей в стенах Конгресса вызвали "восхищение американской демократической традицией" у канцлера Германии Ангелы Меркель. Ну что же, теперь и мы узнали, какие политические события радуют главу немецкого правительства. Тем временем в интернете звучат совершенно иные оценки, например, что произошедшее на Капитолии - это "Поджог Рейхстага - 2021" .

Выступления в США, которые привели к гибели четырех человек, навсегда избавят мир от иллюзии, что Америка, этот "светоч демократии", всегда и во всем поступает по справедливости со своими гражданами. Эта иллюзия многие годы оставалась одним из столпов "мягкой силы" США. Теперь этого столпа больше нет. И больше никто не даст гарантию, что события у Капитолия не повторятся в других частях страны не менее кровавыми последствиями.

Кто виноват в охватившем Америку политическом безумии? И действующий президент Дональд Трамп, и избранный новый лидер Джозеф Байден в ходе избирательной кампании не жалели сил, чтобы расколоть США, превратить их личное противостояние в смысл существования миллионов людей, подвести психологически население к той черте, за которой начинается реальная гражданская война. Разорванную по цвету кожи и партийной принадлежности нацию никто даже не пытается склеить. Напротив, обе стороны мобилизуют сторонников, чтобы криками, толпой, силой заглушить оппонентов, проигнорировать не только их мнение, но даже факт их существования. Теперь, судя по заявлениям сторонников Байдена, Америку будут "сшивать" импичментом Трампу, повесив на него всех собак за возникшее кровопролитие, что лишь усилит градус конфликта. На этом фоне еще более лживо и одновременно беспомощно звучат высокопарные заявления политиков США, которые обещают все трудности и всех врагов одолеть демократическим путем, но при этом закрывают рот инакомыслящим, включая хозяина Белого дома.

Бывший президент Джордж Буш-младший, узнав о штурме Капитолия, иронично назвал ситуацию в Америке "оспариванием результатов выборов в "банановой республике". С такой оценкой трудно не согласиться, тем более кому-кому, а властям CША хорошо известно, как грамотно поменять власть в "банановых республиках". В конечном итоге ответ на вопрос, кем станет для американцев Джозеф Байден - Комендантом или Президентом, теперь зависит только от него самого. Но и в первом, и во втором случае руководить Байдену предстоит расколотыми, озлобленными, живущими в ожидании репрессий Соединенными Штатами. И с этими новыми реалиями следующему американскому лидеру предстоит смириться.