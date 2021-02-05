Новости

В Тюменской области кафе и рестораны смогут работать ночью 11:43
В Уфе продлили арест фигурантам дела об изнасиловании дознавательницы 11:43
В Ростове началась вакцинация от COVID-19 участников парада Победы 11:39
Суд арестовал обвиняемого в поджоге машины Росгвардии на незаконной акции 11:36
Последствия снегопада в Москве ликвидируют более 9,5 тысячи единиц техники 11:35
Все российские биатлонисты допущены к участию в чемпионате мира 11:27
В Дагестане 30 школьников обратились к врачам с пищевым отравлением 11:27
Андрей Дутов: Наши разработки уже сейчас совершают инновационный прорыв в отрасли 11:11
Челябинский учитель математики прославился видеоуроками в TikTok 10:52
В Москве поднимут температуру батарей из-за предстоящих морозов 10:49
Линейку поршневых двигателей для дронов создадут в России 10:48
Экс-главком ВМФ России Владимир Высоцкий умер на 67-м году жизни 10:46
Назначен глава МЧС Крыма 10:43
В Новосибирске глыбы льда рухнули с балкона на машину с водителем 10:26
Определился соперник сборной России в полуфинале Кубка АТР 10:24
В Москве "уставшие" офисы могут стать апартаментами 10:19
Переболевшие COVID-19 россияне выбрали санатории Крыма для оздоровления 10:19
Pfizer отозвала заявку на экстренное использование вакцины в Индии 10:12
Выставка "Язык несвободы" открылась в Музее истории ГУЛАГа 10:07
Mercedes-Benz отделится от Daimler 10:00
Брат главы Северной Осетии найден мертвым в своем доме 09:59
В Курганской области у сторонников радикального ислама изъяли оружие 09:53
Главный эпидемиолог Швеции предупредил о риске третьей волны COVID-19 09:52
Суд оштрафовал порт Новороссийска на 44,5 млн за вред Черному морю 09:51
В Бийске создали прибор для забора грунта на Луне 09:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
05.02.2021 10:49
Рубрика: Экономика

В Москве поднимут температуру батарей из-за предстоящих морозов

Текст: Сергей Бабкин

Столичные энергетики начали повышать температуру в системе отопления в связи с морозами, сообщает агентство "Москва". Делают это поэтапно.

Фото: iStock
Аномальные холода задержатся в центре Европейской России

"Нельзя быстро уменьшить или увеличить температуру в системе теплоснабжения, это сложная поэтапная процедура, которая проводится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков", - подчеркнул заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Как уже писала "РГ", в Москву придут тимофеевские морозы (4 февраля - Тимофееев день, отсюда название). В начале следующей недели они достигнут пика: ожидается, что столбики термометров могут приблизиться к отметке минус 30.

Экономика ЖКХ Общество Ежедневник Погода

Главное сегодня

В Центробанке предупредили о новом виде мошенничества с выплатами
Названы сроки вакцинации от COVID-19 для переболевших в первую волну
В России создают противотанковый комплекс, уничтожающий беспилотники
В Росстандарте разъяснили, для чего нужен эталон коронавируса
Ограничения из-за COVID-19 в Москве могут снять к маю
На что нужно обращать внимание при открытии вклада
В Роскачестве назвали минусы приложений для очистки памяти смартфона