В Москве поднимут температуру батарей из-за предстоящих морозов

Столичные энергетики начали повышать температуру в системе отопления в связи с морозами, сообщает агентство "Москва". Делают это поэтапно.

"Нельзя быстро уменьшить или увеличить температуру в системе теплоснабжения, это сложная поэтапная процедура, которая проводится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков", - подчеркнул заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Как уже писала "РГ", в Москву придут тимофеевские морозы (4 февраля - Тимофееев день, отсюда название). В начале следующей недели они достигнут пика: ожидается, что столбики термометров могут приблизиться к отметке минус 30.