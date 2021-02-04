Синоптики рассказали, долго ли продлятся холода в Москве

Предстоящее похолодание в Москве продлится как минимум две недели. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев.

"Скорее всего, это будет последнее за зиму похолодание, - сказал собеседник радиостанции. - Продлится оно всю календарную неделю". В марте морозы если и будут, то недостатки суровые, полагает эксперт.

Ранее сообщалось, что в конце этой недели в Москву придут тимофеевские морозы. На пике похолодания, который ожидается в начале следующей недели, температура может приблизится к 30 градусам со знаком минус.