Новости

Хуснуллин: Аварии в ЖКХ в среднем устраняют за час 18:49
Суд в Москве арестовал двоих напавших на омоновцев граждан и назначил штраф Соболь 18:47
Собянин: Массовые мероприятия в Москве разрешать рано 18:42
Получить новую профессию за счет государства смогут 115 тысяч россиян 18:39
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве улучшается 18:30
Ученица Тутберидзе Акатьева стала чемпионкой России среди юниоров 18:29
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе до 6 февраля 18:24
В жилом доме в центре Москвы нашли похожий на бомбу предмет 18:22
Украинская партия постановила запустить процедуру импичмента Зеленскому 18:22
Дело о гибели рабочего при обрушении СКК в Петербурге передано в суд 18:18
Школа "Индустрия" начинает бесплатный цикл лекций о кино 18:17
Петербуржец с COVID-19 выжил после 40-минутной клинической смерти 17:53
В Петербурге от коронавирусной инфекции скончалась мать 10 детей 17:48
СПЧ создал рабочие группы по мониторингу выполнения 15 поручений президента 17:46
Скончался первооткрыватель крупнейшего в мире месторождения газа 17:42
СМИ: Националисты попытались штурмовать офис телеканала в Киеве 17:38
Синоптики рассказали, долго ли продлятся холода в Москве 17:29
Захарова назвала политической цензурой блокировку каналов на Украине 17:09
Пензенских депутатов обяжут отчитываться о криптовалюте 17:06
Захарова: Запад уводит внимание от собственных проблем 16:50
Врач-онколог рассказала, как стать пациентом федеральной клиники 16:42
В "Спартаке" рассказали подробности переговоров с "Аяксом" по Промесу 16:36
Власти Москвы объяснили порядок реновации 16:28
В Госдуме предложили субсидировать студенческий туризм 16:25
Врач рассказала, почему лечение рака станет доступнее жителям регионов 16:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
04.02.2021 17:29
Рубрика: Общество

Синоптики рассказали, долго ли продлятся холода в Москве

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Предстоящее похолодание в Москве продлится как минимум две недели. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев.

Фото: iStock
Средняя температура в России в 2020 году превысила норму на три градуса

"Скорее всего, это будет последнее за зиму похолодание, - сказал собеседник радиостанции. - Продлится оно всю календарную неделю". В марте морозы если и будут, то недостатки суровые, полагает эксперт.

Ранее сообщалось, что в конце этой недели в Москву придут тимофеевские морозы. На пике похолодания, который ожидается в начале следующей недели, температура может приблизится к 30 градусам со знаком минус.

В регионах Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Президент утвердил наказание за пропаганду "веселящего газа"
Решетников сообщил о подготовке новых мер поддержки занятости и бизнеса
Боррель: ЕС нуждается в диалоге с Россией
Захарова: Запад уводит внимание от собственных проблем
За сутки в России подтверждено 16 714 случаев COVID-19 в 85 регионах
Зачем сдавать тест на антитела и что известно о новых штаммах COVID-19
Итоговое собеседование в девятых классах может пройти дистанционно