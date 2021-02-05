Ветеран потребовал публичных извинений от Навального

Прежде чем делать голословные заявления, Навальному следовало бы изучить биографию человека, в адрес которого он сыпал оскорблениями. Такое мнение в беседе с корреспондентом "РГ" высказал председатель центрального совета Общероссийского общественного объединения граждан "Гражданская аварийная связь" Сергей Воропаев.

"Я знаю, о чем говорю, поскольку мы занимаемся увековечиванием памяти погибших в годы войны и фактчекингом биографий участников боевых действий. Когда грянул этот скандал, мы сразу обратились в архив Минобороны и выяснили всю информацию об Игнате Артеменко. И можем с полной уверенностью сказать, что этот человек воевал и имеет боевые награды. А не является ряженым", - сообщил эксперт.

В то же время Воропаев рассказал, что запросил данные и о дедушке Алексея Навального. "Его зовут Тарас, и мы получили ответ, что он не был участником Великой Отечественной войны. Видимо, дед не научил внука уважению к ветеранам. Пусть суд тогда научит", - отметил Воропаев.

Кроме того, по словам эксперта, вчера из базы данных военнопленных Германии удалили Василия Навального, который проживал в том же Чернобыльском районе, где и дед с отцом Алексея Навального. "Мы не устанавливали его степень родства с Алексеем Навальным. Но мы считаем, что необходимо проверить, кем являлся Василий Навальный блогеру Алексею, куда он был репатриирован - в США или в Германию? В списке погибших он не значится", - рассказал Воропаев.

"Мы требуем, чтобы Навальный принес извинения ветерану и опубликовал данные военного ведомства, подтверждающие, что Игнат Артеменко - реальный участник боевых действий. Ведь он умышленно разделил ветеранов на настоящих и ненастоящих, чем намеренно пытался спровоцировать раскол в обществе. Опасная практика - разделять ветеранов на когорты - якобы, вот этот достойный, а вот этот нет", - считает Сергей Воропаев.