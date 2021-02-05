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05.02.2021 14:11
Рубрика: Происшествия

Ветеран потребовал публичных извинений от Навального

Текст: Иван Егоров
В Бабушкинском районном суде, где сегодня слушается уголовное дело о клевете, потерпевший - 94-летний ветеран войны Игнат Артёменко рассказал, что участвовал в партизанском движении, воевал на Втором Белорусском фронте, получил ранение, после этого 39 лет служил в армии.
Игнат Сергеевич Артёменко. Фото: Из личного архива / RT Игнат Сергеевич Артёменко. Фото: Из личного архива / RT
Игнат Сергеевич Артёменко. Фото: Из личного архива / RT

"В июне на даче я узнал, что Навальный назвал меня предателем родины. Это очень меня огорчило", - заявил Артёменко. По его словам, после этого он был вынужден защищать свою честь. Ветеран потребовал, чтобы Навальный пришел на телевидение и публично извинился не только перед ним, но и перед остальными участниками ролика. Ветеран давал показания по видеоконференцсвязи с орденами на груди. После этого он попросил судью отключить видеосвязь, сославшись на плохое самочувствие.

Адвокат: Нельзя оставлять безнаказанными оскорбления ветеранам

Позднее выяснилось,что ветерану пришлось вызывать на дом "скорую помощь".

С самого начала трансляции из квартиры ветерана Навальному не давали покоя две женщины, которые мельком попали в кадр. Ему казалось, что они что-то подсказывают заслуженному пожилому человеку. Оказалась, что одна из женщин - это дочь ветерана, которая ухаживает за отцом, а вторая - судья Бабушкинского суда. Как выяснилось, присутствие судьи перед началом видеоконференцсвязи требовали процессуальные нормы. Судья установила личность Артеменко, а также разъяснила ему процессуальные права.

Военный билет Артёменко И.С. Фото: Из личного архива / RT

На видео - показания ветерана Игната Артёменко, который он дал ранее в процессе следствия по уголовному делу о клевете.

Эксперт: Навальный намеренно пытался спровоцировать раскол в обществе

Текст: Иван Петров
Прежде чем делать голословные заявления, Навальному следовало бы изучить биографию человека, в адрес которого он сыпал оскорблениями. Такое мнение в беседе с корреспондентом "РГ" высказал председатель центрального совета Общероссийского общественного объединения граждан "Гражданская аварийная связь" Сергей Воропаев.

"Я знаю, о чем говорю, поскольку мы занимаемся увековечиванием памяти погибших в годы войны и фактчекингом биографий участников боевых действий. Когда грянул этот скандал, мы сразу обратились в архив Минобороны и выяснили всю информацию об Игнате Артеменко. И можем с полной уверенностью сказать, что этот человек воевал и имеет боевые награды. А не является ряженым", - сообщил эксперт.

Адвокат: Навальный должен ответить за клевету

В то же время Воропаев рассказал, что запросил данные и о дедушке Алексея Навального. "Его зовут Тарас, и мы получили ответ, что он не был участником Великой Отечественной войны. Видимо, дед не научил внука уважению к ветеранам. Пусть суд тогда научит", - отметил Воропаев.

Кроме того, по словам эксперта, вчера из базы данных военнопленных Германии удалили Василия Навального, который проживал в том же Чернобыльском районе, где и дед с отцом Алексея Навального. "Мы не устанавливали его степень родства с Алексеем Навальным. Но мы считаем, что необходимо проверить, кем являлся Василий Навальный блогеру Алексею, куда он был репатриирован - в США или в Германию? В списке погибших он не значится", - рассказал Воропаев.

"Мы требуем, чтобы Навальный принес извинения ветерану и опубликовал данные военного ведомства, подтверждающие, что Игнат Артеменко - реальный участник боевых действий. Ведь он умышленно разделил ветеранов на настоящих и ненастоящих, чем намеренно пытался спровоцировать раскол в обществе. Опасная практика - разделять ветеранов на когорты - якобы, вот этот достойный, а вот этот нет", - считает Сергей Воропаев.

Адвокат: Нельзя оставлять безнаказанными оскорбления ветеранам
Происшествия Правосудие Следствие

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