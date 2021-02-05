Ветеран потребовал публичных извинений от Навального

"В июне на даче я узнал, что Навальный назвал меня предателем родины. Это очень меня огорчило", - заявил Артёменко. По его словам, после этого он был вынужден защищать свою честь. Ветеран потребовал, чтобы Навальный пришел на телевидение и публично извинился не только перед ним, но и перед остальными участниками ролика. Ветеран давал показания по видеоконференцсвязи с орденами на груди. После этого он попросил судью отключить видеосвязь, сославшись на плохое самочувствие.
Позднее выяснилось,что ветерану пришлось вызывать на дом "скорую помощь".
С самого начала трансляции из квартиры ветерана Навальному не давали покоя две женщины, которые мельком попали в кадр. Ему казалось, что они что-то подсказывают заслуженному пожилому человеку. Оказалась, что одна из женщин - это дочь ветерана, которая ухаживает за отцом, а вторая - судья Бабушкинского суда. Как выяснилось, присутствие судьи перед началом видеоконференцсвязи требовали процессуальные нормы. Судья установила личность Артеменко, а также разъяснила ему процессуальные права.
На видео - показания ветерана Игната Артёменко, который он дал ранее в процессе следствия по уголовному делу о клевете.
Эксперт: Навальный намеренно пытался спровоцировать раскол в обществе
"Я знаю, о чем говорю, поскольку мы занимаемся увековечиванием памяти погибших в годы войны и фактчекингом биографий участников боевых действий. Когда грянул этот скандал, мы сразу обратились в архив Минобороны и выяснили всю информацию об Игнате Артеменко. И можем с полной уверенностью сказать, что этот человек воевал и имеет боевые награды. А не является ряженым", - сообщил эксперт.
В то же время Воропаев рассказал, что запросил данные и о дедушке Алексея Навального. "Его зовут Тарас, и мы получили ответ, что он не был участником Великой Отечественной войны. Видимо, дед не научил внука уважению к ветеранам. Пусть суд тогда научит", - отметил Воропаев.
Кроме того, по словам эксперта, вчера из базы данных военнопленных Германии удалили Василия Навального, который проживал в том же Чернобыльском районе, где и дед с отцом Алексея Навального. "Мы не устанавливали его степень родства с Алексеем Навальным. Но мы считаем, что необходимо проверить, кем являлся Василий Навальный блогеру Алексею, куда он был репатриирован - в США или в Германию? В списке погибших он не значится", - рассказал Воропаев.
"Мы требуем, чтобы Навальный принес извинения ветерану и опубликовал данные военного ведомства, подтверждающие, что Игнат Артеменко - реальный участник боевых действий. Ведь он умышленно разделил ветеранов на настоящих и ненастоящих, чем намеренно пытался спровоцировать раскол в обществе. Опасная практика - разделять ветеранов на когорты - якобы, вот этот достойный, а вот этот нет", - считает Сергей Воропаев.