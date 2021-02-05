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05.02.2021 13:00
Рубрика: Видео

Видео: внедорожник сбил велосипедистку на пешеходном мосту

Текст: Вадим Давыденко

Регулярное появление машин на тротуарах, газонах и велосипедных дорожках знакомо, увы, не только россиянам. С подобными проявлением автомобильного хамства сталкиваются и в других странах, и также, как и в России, яростно с этим борются.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Громкая дискуссия развернулась в американском сегменте Сети после случая в Норфолке (Вирджиния), когда внедорожник столкнулся на пешеходном мостике с велосипедисткой (дата на видео выставлена неверно). Последствия от аварии для женщины были невелики - ушиб и небольшое повреждение колеса - но то, что машина оказалась на территории, предназначенной для пешеходов и велосипедистов, когда рядом, всего в метре, был автомобильный мост, вызвало в соцсетях серьезный резонанс.

Вскоре выяснилось, что это была личная машина сотрудника компании, обслуживающей мост, а они, согласно внутренним правилам, могли в исключительных случаях передвигаться по дорожке. Но только в исключительных, например, когда все остальные полосы заняты, но на этом видео совершенно очевидно, что автотрафик был ненапряженным.. Шум в соцсетях сделал свое дело - в компании быстро решили отказаться от такой сомнительной привилегии и принесли извинения.

В итоге, если верить новостям, компенсации ущерба велосипедистка не получит, но может гордиться собой: она победила систему и одержала пусть небольшую, но важную победу в противостоянии велосипедистов и пешеходов с автомобилями..

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#видео