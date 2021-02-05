Возможны ли в реальности голливудские штампы про автомобили

Блокбастеры изобилуют эффектными сценами с автомобилями и лихими водителями, способными в последнее мгновение уйти от смертельной опасности. Возможно ли в реальной жизни воплотить хоть часть того, что показывают в кино?

Часто на экране можно видеть, как во время погони от автомобиля начинают отскакивать пули. Они оставляют лишь отметины на капоте и множество искр за собой. В действительности даже пистолетная пуля запросто пробьет металл и повредит рабочие механизмы. Радиатор потечет с первых же выстрелов, затем из отверстий вырвется антифриз, через пару минут двигатель перегреется. Дальше автомобиль просто встанет.

Еще один распространенный штамп - мощный взрыв при попадании выстрелов в бензобак. Для того, чтобы это произошло, бензин должен испаряться и иметь доступ к кислороду. Если в бак попала пуля, то даже при наличии искры пары не взорвутся, поскольку в нем недостаточно кислорода, пишет aif.ru.

Если машина столкнется с препятствием, то эффектного взрыва тоже не будет. В первые мгновения после наезда система безопасности машины отключит бензонасос. От удара часть топлива может вылиться на проезжую часть, но взрыва не произойдет, поскольку паров будет недостаточно. Максимум - топливо загорится, после чего огонь подберется к бензобаку. Дальше возможен пожар.

Машины, которые могут взорваться при столкновении, - это электрокары с внушительным комплектом батарей. Когда аккумулятор поврежден, образуется горючий и взрывоопасный водород. Шанс сгореть в электрокаре при аварии выше, чем в обычном автомобиле.

Также в кино часто можно видеть сцены, как из перевернувшегося автомобиля вылезают люди и убегают. Это возможно лишь тогда, когда машина оборудована сварным каркасом и специальными сидениями с пятиточечными ремнями. Тогда есть шанс, что сидящие в авто обойдутся без серьезных травм.

Еще один распространенный эпизод - с перепрыгивающим через внушительное препятствие автомобилем. После длинного прыжка автомобиль приземляется на колеса и едет дальше. Чтобы снять подобную сцену машину специально готовят и меняют центр тяжести. Если такой полет совершит обычный переднеприводный автомобиль, то с большой вероятностью он воткнется носом в землю в финале. Сломанный бампер, сорванный радиатор - и все, машина никуда не едет.

И уж совсем за пределами реальности находятся сцены с летающими автомобилями. Аэродинамика машины рассчитывается так, чтобы она крепче прижималась к поверхности земли. Поэтому летающий автомобиль сделать нельзя: получится, максимум, плохой самолет.