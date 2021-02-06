10 японских автомобилей, которые оказались не нужны россиянам

Японские автомобили остаются в России одними из самых популярных. Это объясняется их имиджем, оснащением, дизайном, качеством сборки и высокой ликвидностью. Однако не все "японцы" одинаково привлекательны для российских потребителей. Есть среди них и те, что по разным причинам не пользуются спросом. "РГ" составила топ-10 японских автомобилей, которые в 2020 году оказались не нужны отечественным потребителям.

На 10-м месте некогда культовый внедорожник Mitsubishi Pajero с результатом 285 единиц. Скорее всего, это машины в так называемой прощальной версии Final Edition. Тираж лимитированной партии был ограничен 500 экземплярами, а на начало 2020 года у дилеров оставалось как раз около 250 машин. Внедорожник оснащали трехлитровым бензиновым V6 мощностью 174 л.с., пятиступенчатым "автоматом" и системой полного привода. Стоил он от 2,9 млн рублей. Новый Pajero, если все пойдет по плану, появится в самом конце 2021 года.

Девятым стал самый маленький и самый непопулярный из кроссоверов Lexus - UX. У него 2-литровый мотор, который выдает 150 и 178 л.с. в паре с вариатором. Привод - передний и полный соответственно. Модель получила хорошие отзывы от журналистов, но при цене 2,6 до 4,1 млн рублей клиенты компании предпочитали взять больше автомобиля и больше премиума.

На 8-й позиции флагман модельного ряда Honda - Pilot. Восьмиместный полноприводный автомобиль оснащается 3-литровым бензиновым мотором V6 мощностью 249 л.с. в паре с шестиступенчатым "автоматом". Список опций вполне соответствует статусу большого семейного автомобиля. Однако слабая дилерская сеть, постоянные слухи об уходе Honda из России (а теперь уже и не слухи) и цена от 3,7 до 4,4 млн рублей не позволят Pilot стать популярным. Итог за 2020 год - 277 машин. Это даже больше, чем в 2019-м, но хвалиться все равно нечем.

Honda Pilot 2019 модельного года. Фото: Пресс-служба Honda

Седьмая позиция - за другим кроссовером, Infiniti QX60 с 259 продажами. Это более чем втрое хуже, чем в 2019-м. Получается, что обновленный в прошлом году SUV пришелся россиянам не ко двору. Здесь тоже большой салон - 7 мест, тоже V6, но на 283 л.с., да еще и с вариатором. Привод - полный. Ну и цены вдохновляют далеко не всех - от 3,6 до 4,2 млн рублей.

QX60. Фото: Пресс-служба Infiniti.

Шестым оказался бизнес-седан от Subaru - Legacy. Тут все понятно: машина зашла в сегмент, который разделили между собой успешные Toyota Camry и Kia K5. Автомобиль оснащается мотором 2.5 на 175 л.с. с вариатором и постоянным полным приводом. В самой компании модель называют "квинтэссенцией дизайна и инженерного искусства", но даже такая напыщенная характеристика ей не помогла - 157 продаж за год и закономерное прощание с российским рынком. Оно произойдет как только Subaru распродаст спецсерию с говорящим названием Ultimate за 2,8 млн рублей.

Subaru Legacy. Фото: Пресс-служба Subaru

Дальше - хуже. Пятым стал седан Infiniti Q50, который разошелся скромным тиражом в 55 экземпляров. Заднеприводный автомобиль оснащен безальтернативным 2-литровым мотором на 211 л.с. в паре с 7-ступенчатым "автоматом". Цена - не для всех: 2,6-2,8 млн рублей.

Infiniti Q50. Фото: Пресс-служба Infiniti.

Впрочем, на фоне другой "четырехдверки" это еще ничего - Lexus LS с 3,5-литровым V6 мощностью 315 или 421 л.с. и 10-диапазонной АКП купили только 11 штук. Машина продается под слоганом "Смелость быть другим". Действительно, нужно иметь определенную решительность, чтобы при наличии большого выбора на рынке взять машину от 6,8 до 11 млн рублей.

Lexus LS. Фото: Пресс-служба Lexus

На 3-й и 2-й позициях спортивный седан Subaru WRX с 10 продажами, статистику которого в компании еще и разделили с еще более "горячим" WRX STI - 6 штук. У "простого" WRX 2-литровый горизонтально-оппозитный наддувный мотор на 268 л.с., у "заряженного" - 300-сильный 2.5. Цены - тоже огонь: 3,3-3,5 млн и 4,4 млн рублей соответственно.

Subaru WRX STI. Фото: Пресс-служба Subaru

Ну и самый невостребованный "японец" на российском рынке - Lexus LC500. Его результат - 4 экземпляра за год. Впрочем, роскошное купе за 9,1 млн рублей, вероятно, и предполагает эксклюзивность. В Lexus в любом случае гордятся и экстерьером, который машине достался от концепта, и 5-литровым мотором на 477 л.с., созданным на основе наработок в ходе 24-часовой гонки на трассе Нюрбургринг, и первым в мире 10-ступенчатым "автоматом".

Lexus LC500. Фото: Пресс-служба Lexus

Напомним, самые популярные в России "японцы" - Toyota RAV4, Toyota Camry, Mitsubishi Outlander, Toyota Land Cruiser Prado и Nissan Terrano. Для сравнения: ежедневный тираж Terrano оказался в 2020 году в 8 раз больше, чем годовой у LC500.